16 июля 2022

В Екатеринбург стартовал крестный ход: прямой эфир

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Крестный ход на Ганину Яму. Екатеринбург
В Екатеринбурге начался крестный ход Фото:

В ночь с 16 на 17 июля в центре Екатеринбурга стартовал традиционный крестный ход, в рамках празднования «Царских дней». Прямая трансляция с места событий проходит в сообществе «Екатское Чтиво» в соцсети «ВКонтакте».

Традиционное шествие начнется от Храма-на-Крови и пройдет до монастыря во имя Святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. В этом году, впервые после двух лет, крестный ход проходит без ограничений, связанных с COVID-19.

Ранее URA.RU сообщало, что митрополит наградил медалью директора Фонда святой Екатерины. Также агентство рассказывало, что десятки тысяч православных приехали в Екатеринбург на празднование «Царских дней». Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пришел на ночное богослужение.

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В ночь с 16 на 17 июля в центре Екатеринбурга стартовал традиционный крестный ход, в рамках празднования «Царских дней». Прямая трансляция с места событий проходит в сообществе «Екатское Чтиво» в соцсети «ВКонтакте». Традиционное шествие начнется от Храма-на-Крови и пройдет до монастыря во имя Святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. В этом году, впервые после двух лет, крестный ход проходит без ограничений, связанных с COVID-19. Ранее URA.RU сообщало, что митрополит наградил медалью директора Фонда святой Екатерины. Также агентство рассказывало, что десятки тысяч православных приехали в Екатеринбург на празднование «Царских дней». Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пришел на ночное богослужение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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