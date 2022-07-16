Для тушения пришлось вызывать пожарных Фото: Илья Московец © URA.RU

Легковой автомобиль на полном ходу загорелся в Советском районе Челябинска. В результате возгорания никто не пострадал, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

«Автомобиль загорелся в движении. На ликвидацию возгорания было направлено две автоцистерны и шесть человек личного состава. Причину происшествия будут выяснять сотрудники отделения дознания», — рассказали в ведомстве.

Пользователи социальных сетей пишут, что ЧП произошло на улице Овчинникова. Водитель не смог потушить огонь самостоятельно. К моменту прибытия пожарных машина была практически полностью в огне. Огнетушителя в машине не было.