16 июля 2022
15 июля 2022

Движущийся автомобиль загорелся в Челябинске. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения на очистных сооружениях. Магнитогорск, мчс, пожарный автомобиль, защитные маски
Для тушения пришлось вызывать пожарных Фото:

Легковой автомобиль на полном ходу загорелся в Советском районе Челябинска. В результате возгорания никто не пострадал, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

«Автомобиль загорелся в движении. На ликвидацию возгорания было направлено две автоцистерны и шесть человек личного состава. Причину происшествия будут выяснять сотрудники отделения дознания», — рассказали в ведомстве.

Пользователи социальных сетей пишут, что ЧП произошло на улице Овчинникова. Водитель не смог потушить огонь самостоятельно. К моменту прибытия пожарных машина была практически полностью в огне. Огнетушителя в машине не было.

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Легковой автомобиль на полном ходу загорелся в Советском районе Челябинска. В результате возгорания никто не пострадал, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. «Автомобиль загорелся в движении. На ликвидацию возгорания было направлено две автоцистерны и шесть человек личного состава. Причину происшествия будут выяснять сотрудники отделения дознания», — рассказали в ведомстве. Пользователи социальных сетей пишут, что ЧП произошло на улице Овчинникова. Водитель не смог потушить огонь самостоятельно. К моменту прибытия пожарных машина была практически полностью в огне. Огнетушителя в машине не было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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