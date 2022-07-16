Спрос на унитазы в Челябинской области вырос в 2,4 раза

Цены на сантехнику выросли на 50% Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Спрос частных компаний на покупку сантехники онлайн в Челябинской области в июне вырос в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего покупают унитазы и полотенцесушители, сообщили в гипермаркете «ВсеИнструменты.ру».

«Зафиксирован рост спроса не только среди физических, но и среди юридических лиц — компании увеличили количество заказов сантехники на 61%. Больше всего показатель вырос у предприятий Челябинска (239%), Перми (103%), Санкт-Петербурга (58%), Москвы (56%)», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на онлайн-гипермаркет техники и инструментов.

В целом в июне россияне стали покупать сантехнику онлайн на 109% чаще. В лидерах оказались жители Казани, Омска и Санкт-Петербурга. Заказывают в основном смесители для кухни и ванны, шланги для душа, унитазы, полотенцесушители и другое.

Ранее сообщалось, что в Челябинске стоимость унитазов к концу июня выросла в сравнении с началом года на 50%. Некоторые модели стали стоить порядка 30 тысяч рублей. На стоимость повлияли дефицит готовой продукции и нехватка материалов для производства.