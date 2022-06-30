В Челябинске унитазы стали «золотыми»

Стоимость сантехники в Челябинске выросла, а некоторые марки стали дефицитными Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Челябинске стоимость унитазов к концу июня выросла в сравнении с началом года на 50%. Как рассказали URA.RU участники рынка, некоторые модели могут стоить порядка 30 тысяч рублей.

«Стоимость импортных марок унитазов выросла по сравнению с январем на 50%. Отечественные модели тоже подорожали, но рост не столь высокий — 15—20%», — сообщил URA.RU автор проекта в сети дисконт-центров «Ресан» Александр Носков.

По словам собеседника, на стоимость влияют дефицит готовой продукции и нехватка материалов для производства. Раньше белая глина (каолин) поставлялась с Украины. Производители рассчитывают на увеличение добычи сырья в Челябинской и Оренбургской областях. Но, как в апреле заявлял председатель Ассоциации производителей и поставщиков сантехники Игорь Георги, добываемых здесь 900 тысяч тонн в год недостаточно. По словам Носкова, отчасти проблему производители сантехники могут решить самостоятельно: турецкий поставщик на российский рынок VitrA имеет запасы каолина на складах на два года вперед.

«Дилеры вслед за снижением курса иностранной валюты не торопятся снижать цены на импортные унитазы, понимая, что поставок в ближайшее время не ожидается. Скидок никто не делает. Внутренний курс поставщиков выше биржевого: сейчас он 60 рублей за доллар, у поляков и того выше — 85. В результате, например, немецкая сантехника Hansgrohe остается дорогой», — поделился с URA.RU на условиях анонимности представитель магазина люксовой сантехники.

Модели некоторых иностранных марок, например Cersanit и Santeri, в дефиците. По словам участников рынка, в результате минимальная цена доступных образцов составляет шесть тысяч рублей (вместо четырех в январе), а европейские модели обойдутся покупателю в 12—25 тысяч рублей.

В условиях санкций ряда государств России продолжает реализацию мероприятий программы импортозамещения. Это уже позволило заменить ряд товаров, ранее поставлявшихся из-за рубежа. Ограничения иностранные правительства ввели в ответ на начало спецоперации на Украине. О ее проведении было объявлено 24 февраля.

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