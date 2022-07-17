17 июля 2022
16 июля 2022

Пермский край вошел в число антилидеров по лесным пожарам

© Служба новостей «URA.RU»
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Лесной пожар на озере Глухое. Свердловская область, пожар, огонь, лес горит, лесной пожар, пожар в лесу
В Пермском крае горит лес Фото:
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Лесные пожары в России

Пермский край вошел в число регионов, где за минувшую неделю произошло наибольшее количество лесных пожаров. Информация приводится на сайте ФБУ «Авиалесоохрана».

«За неделю наибольшее количество лесных пожаров ликвидировано в республиках Коми, Бурятия, Саха (Якутия), Архангельской, Томской, Свердловской областях, Красноярском, Пермском краях, Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком автономных округах», — информирует федеральное ведомство.

На сайте министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края уточняется, что сейчас в регионе бушует три лесных пожара: на территории Колвинского и Веслянского лесничеств. Лес горит на площади 2,1 гектара. Уточняется, что в двух случаях причиной возгорания леса стала гроза. Еще в одном случае причина пожара не установлена.

Ранее в Пермском крае был введен особый противопожарный режим. Также в ряде территорий минприроды края вводило ограничения на пребывание граждан в лесах. Это связано с аномально жаркой погодой и установившимся четвертым классом пожарной опасности.

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Пермский край вошел в число регионов, где за минувшую неделю произошло наибольшее количество лесных пожаров. Информация приводится на сайте ФБУ «Авиалесоохрана». «За неделю наибольшее количество лесных пожаров ликвидировано в республиках Коми, Бурятия, Саха (Якутия), Архангельской, Томской, Свердловской областях, Красноярском, Пермском краях, Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком автономных округах», — информирует федеральное ведомство. На сайте министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края уточняется, что сейчас в регионе бушует три лесных пожара: на территории Колвинского и Веслянского лесничеств. Лес горит на площади 2,1 гектара. Уточняется, что в двух случаях причиной возгорания леса стала гроза. Еще в одном случае причина пожара не установлена. Ранее в Пермском крае был введен особый противопожарный режим. Также в ряде территорий минприроды края вводило ограничения на пребывание граждан в лесах. Это связано с аномально жаркой погодой и установившимся четвертым классом пожарной опасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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