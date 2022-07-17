Пермский край вошел в число антилидеров по лесным пожарам

18 июля 2022 в 12:23 Размер текста - 17 +

В Пермском крае горит лес Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России Пермский край вошел в число регионов, где за минувшую неделю произошло наибольшее количество лесных пожаров. Информация приводится на сайте ФБУ «Авиалесоохрана». «За неделю наибольшее количество лесных пожаров ликвидировано в республиках Коми, Бурятия, Саха (Якутия), Архангельской, Томской, Свердловской областях, Красноярском, Пермском краях, Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком автономных округах», — информирует федеральное ведомство. На сайте министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края уточняется, что сейчас в регионе бушует три лесных пожара: на территории Колвинского и Веслянского лесничеств. Лес горит на площади 2,1 гектара. Уточняется, что в двух случаях причиной возгорания леса стала гроза. Еще в одном случае причина пожара не установлена. Ранее в Пермском крае был введен особый противопожарный режим. Также в ряде территорий минприроды края вводило ограничения на пребывание граждан в лесах. Это связано с аномально жаркой погодой и установившимся четвертым классом пожарной опасности. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Пермский край вошел в число регионов, где за минувшую неделю произошло наибольшее количество лесных пожаров. Информация приводится на сайте ФБУ «Авиалесоохрана». «За неделю наибольшее количество лесных пожаров ликвидировано в республиках Коми, Бурятия, Саха (Якутия), Архангельской, Томской, Свердловской областях, Красноярском, Пермском краях, Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком автономных округах», — информирует федеральное ведомство. На сайте министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края уточняется, что сейчас в регионе бушует три лесных пожара: на территории Колвинского и Веслянского лесничеств. Лес горит на площади 2,1 гектара. Уточняется, что в двух случаях причиной возгорания леса стала гроза. Еще в одном случае причина пожара не установлена. Ранее в Пермском крае был введен особый противопожарный режим. Также в ряде территорий минприроды края вводило ограничения на пребывание граждан в лесах. Это связано с аномально жаркой погодой и установившимся четвертым классом пожарной опасности.