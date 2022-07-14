Пермские пожарные десантники отправились тушить леса в Коми

Власти Коми запросили помощи в борьбе с лесными пожарами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Группа пермских пожарных десантников отправилась в республику Коми на помощь местным огнеборцам. В соседнем регионе бушуют лесные пожары, и власти запросили подмогу, пояснили в пермском минприроды.

«В связи с резким осложнением лесопожарной обстановки правительство Республики Коми направило обращение об оказании помощи региону в тушении лесных пожаров. Принято решение о направлении в соседний регион 6 человек работников десантно-пожарной службы Гайнского отделения СГБУ „Пермский лесопожарный центр“», — указано на сайте минприроды Пермского края.

По данным на 13 июля на территории республики Коми действовал 41 лесной пожар на площади 1 315 га. Ранее URA.RU рассказывало, что и на севере Пермского края в непосредственной близости от населенных пунктов зафиксированы лесные пожары. Губернатор Дмитрий Махонин ввел на территории особый противопожарный режим. В ряде районов людям запретили посещать леса.