Пермские пожарные десантники отправились тушить леса в Коми

Группа пермских пожарных десантников отправилась в республику Коми на помощь местным огнеборцам. В соседнем регионе бушуют лесные пожары, и власти запросили подмогу, пояснили в пермском минприроды.
«В связи с резким осложнением лесопожарной обстановки правительство Республики Коми направило обращение об оказании помощи региону в тушении лесных пожаров. Принято решение о направлении в соседний регион 6 человек работников десантно-пожарной службы Гайнского отделения СГБУ „Пермский лесопожарный центр“», — указано на сайте минприроды Пермского края.
По данным на 13 июля на территории республики Коми действовал 41 лесной пожар на площади 1 315 га. Ранее URA.RU рассказывало, что и на севере Пермского края в непосредственной близости от населенных пунктов зафиксированы лесные пожары. Губернатор Дмитрий Махонин ввел на территории особый противопожарный режим. В ряде районов людям запретили посещать леса.
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Группа пермских пожарных десантников отправилась в республику Коми на помощь местным огнеборцам. В соседнем регионе бушуют лесные пожары, и власти запросили подмогу, пояснили в пермском минприроды. «В связи с резким осложнением лесопожарной обстановки правительство Республики Коми направило обращение об оказании помощи региону в тушении лесных пожаров. Принято решение о направлении в соседний регион 6 человек работников десантно-пожарной службы Гайнского отделения СГБУ „Пермский лесопожарный центр“», — указано на сайте минприроды Пермского края. По данным на 13 июля на территории республики Коми действовал 41 лесной пожар на площади 1 315 га. Ранее URA.RU рассказывало, что и на севере Пермского края в непосредственной близости от населенных пунктов зафиксированы лесные пожары. Губернатор Дмитрий Махонин ввел на территории особый противопожарный режим. В ряде районов людям запретили посещать леса.