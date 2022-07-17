В полиции рассказали подробности наезда на магнитогорца на пляже

В полиции Челябинской области URA.RU рассказали детали наезда на магнитогорца на пляже в Карталинском районе. Как сообщили в ведомстве, за последний год водитель шесть раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движение (ПДД).
«В рамках работы по оформлению ДТП проведено освидетельствование водителя, по результатам которого состояние опьянения у него не установлено. Общий водительский стаж молодого человека составляет четыре года, за последний год к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения он привлекался шесть раз», — сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка.
В пресс-службе ведомства отметили, что на водителя возбудили дело об административном правонарушении. После того, как врачи установят степень тяжести полученных увечий, будет приниматься решение о привлечении водителя к административной ответственности.
В полиции Челябинской области URA.RU рассказали детали наезда на магнитогорца на пляже в Карталинском районе. Как сообщили в ведомстве, за последний год водитель шесть раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движение (ПДД). «В рамках работы по оформлению ДТП проведено освидетельствование водителя, по результатам которого состояние опьянения у него не установлено. Общий водительский стаж молодого человека составляет четыре года, за последний год к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения он привлекался шесть раз», — сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка. В пресс-службе ведомства отметили, что на водителя возбудили дело об административном правонарушении. После того, как врачи установят степень тяжести полученных увечий, будет приниматься решение о привлечении водителя к административной ответственности. Мужчина опубликовал запись в социальных сетях, в которой рассказал, что ему два раза проехали по голове, когда он отдыхал на пляже. Его на скорой доставили в больницу. По словам пострадавшего, врачи удивились, что он выжил после наезда.