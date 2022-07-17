17 июля 2022

В полиции рассказали подробности наезда на магнитогорца на пляже

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка ГИБДД водителей на дорогах города. Магнитогорск, алкотестер, гибдд
Водитель, переехавший мужчину на пляже, оказался трезвым Фото:

В полиции Челябинской области URA.RU рассказали детали наезда на магнитогорца на пляже в Карталинском районе. Как сообщили в ведомстве, за последний год водитель шесть раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движение (ПДД).

«В рамках работы по оформлению ДТП проведено освидетельствование водителя, по результатам которого состояние опьянения у него не установлено. Общий водительский стаж молодого человека составляет четыре года, за последний год к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения он привлекался шесть раз», — сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка.

В пресс-службе ведомства отметили, что на водителя возбудили дело об административном правонарушении. После того, как врачи установят степень тяжести полученных увечий, будет приниматься решение о привлечении водителя к административной ответственности.

Мужчина опубликовал запись в социальных сетях, в которой рассказал, что ему два раза проехали по голове, когда он отдыхал на пляже. Его на скорой доставили в больницу. По словам пострадавшего, врачи удивились, что он выжил после наезда.

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В полиции Челябинской области URA.RU рассказали детали наезда на магнитогорца на пляже в Карталинском районе. Как сообщили в ведомстве, за последний год водитель шесть раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движение (ПДД). «В рамках работы по оформлению ДТП проведено освидетельствование водителя, по результатам которого состояние опьянения у него не установлено. Общий водительский стаж молодого человека составляет четыре года, за последний год к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения он привлекался шесть раз», — сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка. В пресс-службе ведомства отметили, что на водителя возбудили дело об административном правонарушении. После того, как врачи установят степень тяжести полученных увечий, будет приниматься решение о привлечении водителя к административной ответственности. Мужчина опубликовал запись в социальных сетях, в которой рассказал, что ему два раза проехали по голове, когда он отдыхал на пляже. Его на скорой доставили в больницу. По словам пострадавшего, врачи удивились, что он выжил после наезда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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