В Магнитогорске по голове мужчины дважды проехал автомобиль

Очевидцы утверждают, что мужчина родился в рубашке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Магнитогорске Челябинской области мужчина, отдыхающий на пляже, получил травмы головы от двойного наезда автомобиля. Он ищет очевидцев в соцсетях.

«Ищу свидетелей! 16.07.2022 на озере в Запасном во время отдыха на пляже мне по голове два раза проехал автомобиль. Прошу откликнуться всех, кто хоть что-то видел, а также если у кого-то есть фото или видео», — рассказал Виталий Иванов в сообществе Черное&Белое Магнитогорск во «ВКонтакте».

Потерпевший уточнил, что после наезда автомобиля не смог найти свой телефон и наушники. В комментариях нашлись сразу несколько очевидцев происшествия.

«Пострадавший лежал и загорал, тот, кто совершил наезд, находился в нетрезвом состоянии и пытался перепаковать машину (все отдыхающие оставляют машины выше, перед спуском к водоему, а не спускаются на машинах на территорию пляжа). После совершенного наезда на человека, отдыхающими этого пляжа была вызвана скорая и полиция. Никаких свидетельских показаний не было собрано, просто зафиксирован факт наезда на человека», — заявила одна из свидетелей наезда Оксана Юревич в комментариях.

В закрытой группе «Магнитогорск без цензуры» во «ВКонтакте» пострадавший опубликовал свое фото из больницы с характерными травмами на лице. Очевидцы происшествия уточнили, что мужчине очень повезло, так как из видимых повреждений он получил только перелом носа. Дежурный пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области на ночной звонок URA.RU ответил, что вся информация будет подготовлена к утру рабочего дня.

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