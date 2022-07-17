17 июля 2022
16 июля 2022

Магнитогорец рассказал, как выжил после наезда машины на голову. «Врачи в шоке, что я выжил»

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи были в шоке, что мужчина выжил (архивное фото) Фото:

Мужчина, по голове которого проехал автомобиль во время отдыха на пляже в Магнитогорске (Челябинская область), рассказал URA.RU, как остался жив после случившегося. По его словам, врачи были в шоке, что он выжил.

«Я лежал на полотенце на животе с наушниками в ушах слушал музыку. Почувствовал резкий толчок, открыл глаза и увидел колесо, которое уже проезжает по моей голове. Через секунду водитель включил заднюю передачу и переехал мне по голове второй раз», — рассказал URA.RU мужчина.

Пострадавший отметил, что врачи были в шоке, что он выжил после того, как его переехали. Его повезут в Варну для прохождения компьютерной томографии, после чего будет дан точный диагноз и определена степень повреждений.

URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД Челябинской области. Там сообщили, что собирают информацию по случившемуся, комментарий будет готов позже.

Запись о том, что мужчину переехал автомобиль появилась в социальных сетях. Ее опубликовал сам пострадавший, с целью найти свидетелей произошедшего. Одна из свидетельниц заявила, что водитель был в нетрезвом состоянии.

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Мужчина, по голове которого проехал автомобиль во время отдыха на пляже в Магнитогорске (Челябинская область), рассказал URA.RU, как остался жив после случившегося. По его словам, врачи были в шоке, что он выжил. «Я лежал на полотенце на животе с наушниками в ушах слушал музыку. Почувствовал резкий толчок, открыл глаза и увидел колесо, которое уже проезжает по моей голове. Через секунду водитель включил заднюю передачу и переехал мне по голове второй раз», — рассказал URA.RU мужчина. Пострадавший отметил, что врачи были в шоке, что он выжил после того, как его переехали. Его повезут в Варну для прохождения компьютерной томографии, после чего будет дан точный диагноз и определена степень повреждений. URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД Челябинской области. Там сообщили, что собирают информацию по случившемуся, комментарий будет готов позже. Запись о том, что мужчину переехал автомобиль появилась в социальных сетях. Ее опубликовал сам пострадавший, с целью найти свидетелей произошедшего. Одна из свидетельниц заявила, что водитель был в нетрезвом состоянии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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