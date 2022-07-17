Врачи были в шоке, что мужчина выжил (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мужчина, по голове которого проехал автомобиль во время отдыха на пляже в Магнитогорске (Челябинская область), рассказал URA.RU, как остался жив после случившегося. По его словам, врачи были в шоке, что он выжил.

«Я лежал на полотенце на животе с наушниками в ушах слушал музыку. Почувствовал резкий толчок, открыл глаза и увидел колесо, которое уже проезжает по моей голове. Через секунду водитель включил заднюю передачу и переехал мне по голове второй раз», — рассказал URA.RU мужчина.

Пострадавший отметил, что врачи были в шоке, что он выжил после того, как его переехали. Его повезут в Варну для прохождения компьютерной томографии, после чего будет дан точный диагноз и определена степень повреждений.

URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД Челябинской области. Там сообщили, что собирают информацию по случившемуся, комментарий будет готов позже.

Запись о том, что мужчину переехал автомобиль появилась в социальных сетях. Ее опубликовал сам пострадавший, с целью найти свидетелей произошедшего. Одна из свидетельниц заявила, что водитель был в нетрезвом состоянии.