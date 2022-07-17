Сотрудники «Уралвагонзавода» сделают мебель для школы в ЛНР

18 июля 2022 в 14:03 Размер текста - 17 +

Новую мебель изготовят для школьников в ЛНР Фото: Волчанский механический завод Волчанский механический завод (Свердловская область) изготовит мебель для школы в поселке Славяносербск (Луганская Народная Республика). Информация об этом появилась в социальных сетях предприятия. Волчанский Механический Завод — градообразующее предприятие, входящее в состав АО «Научно-производственная корпорация „Уралвагонзавод“ им Ф.Э. Дзержинского». «Школа в Славяносербске получит от Волчанского завода 15 двухместных парт, 30 регулируемых по высоте стульев, школьную стенку для учебников, а также стол и стул для учителя. На собранные деньги для школьников младших классов собираются закупить комплекты учебников», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что глава Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев и мэр Луганска (Луганская Народная Республика) Манолис Пилавов договорились о двустороннем сотрудничестве городов. Подписание соглашения об установлении партнерских отношений между Луганском и Нижним Тагилом состоялось 17 мая в администрации столицы Луганской Народной Республики. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Волчанский механический завод (Свердловская область) изготовит мебель для школы в поселке Славяносербск (Луганская Народная Республика). Информация об этом появилась в социальных сетях предприятия. Волчанский Механический Завод — градообразующее предприятие, входящее в состав АО «Научно-производственная корпорация „Уралвагонзавод“ им Ф.Э. Дзержинского». «Школа в Славяносербске получит от Волчанского завода 15 двухместных парт, 30 регулируемых по высоте стульев, школьную стенку для учебников, а также стол и стул для учителя. На собранные деньги для школьников младших классов собираются закупить комплекты учебников», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что глава Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев и мэр Луганска (Луганская Народная Республика) Манолис Пилавов договорились о двустороннем сотрудничестве городов. Подписание соглашения об установлении партнерских отношений между Луганском и Нижним Тагилом состоялось 17 мая в администрации столицы Луганской Народной Республики.