Зеленский одобрил увольнение генпрокурора Венедиктовой

19 июля 2022 в 11:52 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский передал в Верховную Раду постановление об увольнении Ирины Венедиктовой Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский передал в Верховную Раду представление на увольнение Генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Об этом сообщается на официальном сайте Рады. «Проект постановления о предоставлении согласия на увольнение Президентом Украины Венедиктовой И.В. с должности Генерального прокурора. Дата регистрации 19.07.2022», — сообщается на сайте Верховной Рады. Ранее Зеленский подписал указ об отстранении Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова. По словам Зеленского, в этих структурах участились случаи государственных измен. Позже в офисе президента пояснили, что Венедиктову и Баканова отстранили на время расследования в отношении их подчиненных. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент Украины Владимир Зеленский передал в Верховную Раду представление на увольнение Генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Об этом сообщается на официальном сайте Рады. «Проект постановления о предоставлении согласия на увольнение Президентом Украины Венедиктовой И.В. с должности Генерального прокурора. Дата регистрации 19.07.2022», — сообщается на сайте Верховной Рады. Ранее Зеленский подписал указ об отстранении Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова. По словам Зеленского, в этих структурах участились случаи государственных измен. Позже в офисе президента пояснили, что Венедиктову и Баканова отстранили на время расследования в отношении их подчиненных.