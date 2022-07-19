Зеленский одобрил увольнение генпрокурора Венедиктовой

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Владимир Зеленский передал в Верховную Раду постановление об увольнении Ирины Венедиктовой Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский передал в Верховную Раду представление на увольнение Генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Об этом сообщается на официальном сайте Рады.

«Проект постановления о предоставлении согласия на увольнение Президентом Украины Венедиктовой И.В. с должности Генерального прокурора. Дата регистрации 19.07.2022», — сообщается на сайте Верховной Рады.

Ранее Зеленский подписал указ об отстранении Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова. По словам Зеленского, в этих структурах участились случаи государственных измен. Позже в офисе президента пояснили, что Венедиктову и Баканова отстранили на время расследования в отношении их подчиненных.

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Президент Украины Владимир Зеленский передал в Верховную Раду представление на увольнение Генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Об этом сообщается на официальном сайте Рады. «Проект постановления о предоставлении согласия на увольнение Президентом Украины Венедиктовой И.В. с должности Генерального прокурора. Дата регистрации 19.07.2022», — сообщается на сайте Верховной Рады. Ранее Зеленский подписал указ об отстранении Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова. По словам Зеленского, в этих структурах участились случаи государственных измен. Позже в офисе президента пояснили, что Венедиктову и Баканова отстранили на время расследования в отношении их подчиненных.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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