Екатеринбуржцы пожаловались на появившийся пункт проката. Фото

20 июля 2022 в 07:43 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржцы возмутились новым пунктом проката детских машин Фото: Александр Мамаев © URA.RU Жители Екатеринбурга возмутились появлением нового пункта проката детских автомобилей в Верх-Исетском районе. Об этом сообщил общественник, экс-кандидат в Госдуму от «Яблока» Владислав Постников в своем telegram-канале. «Сегодня ночью (20 июля прим. ред.) в сквер на Опалихинской улице привезли контейнер-павильон. Грузовик выгрузил его прямо на газон, рабочие сказали, что здесь будет пункт проката детских автомобилей, но документы местным жителям показывать наотрез отказались», — рассказал Постников. К месту происшествия екатеринбуржцы вызвали сотрудников Росгвардии, которым рабочие показали документы на право организационной деятельности. По словам Постникова, представители ведомства отреагировали неоднозначно: «Развели руками — дескать, если жителям не нравится, то решайте сами, не наша компетенция». Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что мэра Екатеринбурга Алексея Орлова возмутили аттракционы на главных улицах города. «Это Анапа 90-х», — высказался о торговцах на Плотинке Орлов. Фото: telegram-канал «Вечерние ведомости» Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Жители Екатеринбурга возмутились появлением нового пункта проката детских автомобилей в Верх-Исетском районе. Об этом сообщил общественник, экс-кандидат в Госдуму от «Яблока» Владислав Постников в своем telegram-канале. «Сегодня ночью (20 июля прим. ред.) в сквер на Опалихинской улице привезли контейнер-павильон. Грузовик выгрузил его прямо на газон, рабочие сказали, что здесь будет пункт проката детских автомобилей, но документы местным жителям показывать наотрез отказались», — рассказал Постников. К месту происшествия екатеринбуржцы вызвали сотрудников Росгвардии, которым рабочие показали документы на право организационной деятельности. По словам Постникова, представители ведомства отреагировали неоднозначно: «Развели руками — дескать, если жителям не нравится, то решайте сами, не наша компетенция». Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что мэра Екатеринбурга Алексея Орлова возмутили аттракционы на главных улицах города. «Это Анапа 90-х», — высказался о торговцах на Плотинке Орлов.