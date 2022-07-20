Россия утилизирует самую большую в мире атомную подлодку

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, подводная лодка, ВМФ, подводный флот, северный флот
Атомная подводная лодка «Дмитрий Донской» выведена из боевого состава ВМФ Фото:

Из состава ВМФ России выведена самая большая в мире стратегическая атомная подводная лодка (АПЛ) «Дмитрий Донской», она будет утилизирована. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе.

«Подводная лодка „Дмитрий Донской“ выведена из боевого состава флота. Она подлежит утилизации», — пишет РИА «Новости».

Имя «Дмитрий Донской» уже присвоили другой подводной лодке, строительство которой началось в 2021 году. Также в эксплуатацию были введены более новые АПЛ — «Князь Олег» проекта «Борей-А» и «Новосибирск» проекта «Ясень-М», пишет RT.

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Из состава ВМФ России выведена самая большая в мире стратегическая атомная подводная лодка (АПЛ) «Дмитрий Донской», она будет утилизирована. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе. «Подводная лодка „Дмитрий Донской“ выведена из боевого состава флота. Она подлежит утилизации», — пишет РИА «Новости». Имя «Дмитрий Донской» уже присвоили другой подводной лодке, строительство которой началось в 2021 году. Также в эксплуатацию были введены более новые АПЛ — «Князь Олег» проекта «Борей-А» и «Новосибирск» проекта «Ясень-М», пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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