Россия утилизирует самую большую в мире атомную подлодку

20 июля 2022 в 07:54 Размер текста - 17 +

Атомная подводная лодка «Дмитрий Донской» выведена из боевого состава ВМФ Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ Из состава ВМФ России выведена самая большая в мире стратегическая атомная подводная лодка (АПЛ) «Дмитрий Донской», она будет утилизирована. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе. «Подводная лодка „Дмитрий Донской“ выведена из боевого состава флота. Она подлежит утилизации», — пишет РИА «Новости». Имя «Дмитрий Донской» уже присвоили другой подводной лодке, строительство которой началось в 2021 году. Также в эксплуатацию были введены более новые АПЛ — «Князь Олег» проекта «Борей-А» и «Новосибирск» проекта «Ясень-М», пишет RT. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Из состава ВМФ России выведена самая большая в мире стратегическая атомная подводная лодка (АПЛ) «Дмитрий Донской», она будет утилизирована. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе. «Подводная лодка „Дмитрий Донской“ выведена из боевого состава флота. Она подлежит утилизации», — пишет РИА «Новости». Имя «Дмитрий Донской» уже присвоили другой подводной лодке, строительство которой началось в 2021 году. Также в эксплуатацию были введены более новые АПЛ — «Князь Олег» проекта «Борей-А» и «Новосибирск» проекта «Ясень-М», пишет RT.