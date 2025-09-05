ВСУ атаковали Ростовскую область

Украинские военные предприняли атаку на северные районы Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь. Он уточнил, что силы противовоздушной обороны России успешно отразили атаку.
«Наши силы ПВО с вечера отразили воздушную атаку врага по северу области, уничтожив и перехватив БПЛА в Верхнедонском, Миллеровском, Боковском и Чертковском районе», — заявил Слюсарь. О действиях ВСУ он сообщил в telegram-канале.
По предварительной информации, инцидент обошелся без разрушений. Пострадавших среди гражданского населения также нет.
ВСУ почти ежедневно предпринимают попытки ударить по объектам на территории РФ при помощи ракет или БПЛА. Однако средства ПВО РФ дежурят круглосуточно и отражают удары противника. Карта ударов БПЛА на 5 сентября — в материале URA.RU.
