ВСУ атаковали Ростовскую область

Слюсарь: ВСУ атаковали северные районы Ростовской области
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Ростовской области сбили БПЛА ВСУ, обошлось без жертв
В Ростовской области сбили БПЛА ВСУ, обошлось без жертв Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные предприняли атаку на северные районы Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь. Он уточнил, что силы противовоздушной обороны России успешно отразили атаку.

«Наши силы ПВО с вечера отразили воздушную атаку врага по северу области, уничтожив и перехватив БПЛА в Верхнедонском, Миллеровском, Боковском и Чертковском районе», — заявил Слюсарь. О действиях ВСУ он сообщил в telegram-канале.

По предварительной информации, инцидент обошелся без разрушений. Пострадавших среди гражданского населения также нет.

ВСУ почти ежедневно предпринимают попытки ударить по объектам на территории РФ при помощи ракет или БПЛА. Однако средства ПВО РФ дежурят круглосуточно и отражают удары противника. Карта ударов БПЛА на 5 сентября — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинские военные предприняли атаку на северные районы Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь. Он уточнил, что силы противовоздушной обороны России успешно отразили атаку. «Наши силы ПВО с вечера отразили воздушную атаку врага по северу области, уничтожив и перехватив БПЛА в Верхнедонском, Миллеровском, Боковском и Чертковском районе», — заявил Слюсарь. О действиях ВСУ он сообщил в telegram-канале. По предварительной информации, инцидент обошелся без разрушений. Пострадавших среди гражданского населения также нет. ВСУ почти ежедневно предпринимают попытки ударить по объектам на территории РФ при помощи ракет или БПЛА. Однако средства ПВО РФ дежурят круглосуточно и отражают удары противника. Карта ударов БПЛА на 5 сентября — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...