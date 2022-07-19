В свердловском городе появился маньяк, который душит женщин

20 июля 2022 в 13:58 Размер текста - 17 +

Местные жители считают, что подозреваемого зря отпустили Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители города Артемовский (Свердловская область) заявляют, что в одном из районов города Паршино орудует маньяк, который нападает на одиноких женщин. Его уже задерживала и допрашивала полиция, однако, как считают горожане, мужчину зря выпустили на свободу — недавно случился очередной эпизод нападения. «16 июля паршинский одержимый снова напал на одинокую прохожую, которая возвращалась домой с дня рождения. Было это ночью, с 3 до 4 часов, на отрезке дороги от Паршинского моста до магазина №36 по ул. Коммуны», — сообщает артемовское издание «Все будет». Журналисты уточняют, что преступник выскочил из кустов и потащил туда женщину, а также вырвал у нее телефон и отбросил его в сторону. Как рассказала потерпевшая, преступник начал ее душить. Однако женщина стала активно сопротивляться и закричала, после чего нападавший испугался и убежал. Во время борьбы женщина потеряла обувь. «Полицейские и следователи СК, которые выехали на место преступления, обувь нашли, но вот телефон не обнаружили. Сейчас, судя по всему, расследование в самом разгаре», — заявили представители СМИ. URA.RU попыталось связаться с пресс-службой ГУ МВД по Свердловской области для уточнения информации. Однако на звонок корреспондента никто не ответил. Ранее коллекционер ножей из Кургана Иван Ильин, по версии следствия, совершил два дерзких нападения на девушек в Екатеринбурге. Нападавший на свердловчанок признан невменяемым. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Жители города Артемовский (Свердловская область) заявляют, что в одном из районов города Паршино орудует маньяк, который нападает на одиноких женщин. Его уже задерживала и допрашивала полиция, однако, как считают горожане, мужчину зря выпустили на свободу — недавно случился очередной эпизод нападения. «16 июля паршинский одержимый снова напал на одинокую прохожую, которая возвращалась домой с дня рождения. Было это ночью, с 3 до 4 часов, на отрезке дороги от Паршинского моста до магазина №36 по ул. Коммуны», — сообщает артемовское издание «Все будет». Журналисты уточняют, что преступник выскочил из кустов и потащил туда женщину, а также вырвал у нее телефон и отбросил его в сторону. Как рассказала потерпевшая, преступник начал ее душить. Однако женщина стала активно сопротивляться и закричала, после чего нападавший испугался и убежал. Во время борьбы женщина потеряла обувь. «Полицейские и следователи СК, которые выехали на место преступления, обувь нашли, но вот телефон не обнаружили. Сейчас, судя по всему, расследование в самом разгаре», — заявили представители СМИ. URA.RU попыталось связаться с пресс-службой ГУ МВД по Свердловской области для уточнения информации. Однако на звонок корреспондента никто не ответил. Ранее коллекционер ножей из Кургана Иван Ильин, по версии следствия, совершил два дерзких нападения на девушек в Екатеринбурге. Нападавший на свердловчанок признан невменяемым.