Мэрии Сургута поставили ультиматум из-за опасной набережной

Общественники считают, набережная в данном исполнении опасна для посещений Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургуте общественники отказываются принимать набережную в парке «За Саймой». У активистов возникли вопросы к безопасности объекта, возводимого в рамках нацпроекта «Комфортная городская среда». Об этом URA.RU рассказал член общественной комиссии по формированию комфортной городской среды Сургута Сергей Глинский.

«Этого объект сдавать нельзя, потому что он уже не соответствует нормам безопасности. На дизайн проекте набережная обтекает берег и уходит в воду. Там важно, чтобы был контакт с водой. А тот настил, который сейчас предлагают, он где-то на полтора метра возвышается над водой, и перила там не предусмотрены. Это небезопасно для жителей, тем более для детей. Я как член общественной комиссии буду категорически против принятия набережной в таком виде», — сообщил Глинский.

Если требования общественников не будут услышаны, они планируют обращаться в надзорные органы. «Сейчас возник вопрос, как решить эту проблему. В администрации нам пока не дали какого-то ответа. Но в любом случае в таком состоянии объект принимать нельзя», — добавил Глинский.

Между тем в администрации города уверяют, что претензии активистов не совсем обоснованы. «Высота набережной принята из расчета максимального уровня воды. А также с учетом особенностей влияния водоема на берег и проектируемые сооружения во избежание затопления возведенных конструкций набережной», — сообщили в департаменте массовых коммуникаций администрации Сургута. Что же касается безопасности объекта, то по этому аспекту в мэрии обещали дать разъяснения после проведения экспертной оценки.

Ранее URA.RU сообщало, что сургутяне считают, что их обманули при строительстве набережной. В социальное сети ВКонтакте люди выразили сомнение в том, что они получат ту же набережную в парке «За Саймой», за которую голосовали в рамках нацпроекта «Комфортная городская среда».