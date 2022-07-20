Челябинка украла в магазине два сырка и угрожала охраннику СПИДом

Женщину задержали и отправили в ИВС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительницу Челябинска задержали по подозрению в разбойном нападении на магазин «Магнит». Она похитила два сырка, а когда это заметили, стала угрожать охраннику заражением СПИДом, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. В пресс-службе УМВД города факт возбуждения уголовного дела подтвердили.

«Вечером 20 июля 27-летняя ранее неоднократно судимая женщина украла два творожных сырка в магазине „Магнит“ и пошла на выход, но хищение заметили по камерам, поэтому охранник ее остановил и предложил вернуть товар или оплатить его. Женщина сказала, что у нее ничего нет, достала шприц с иглой, заявила, что у нее СПИД и если ее не отпустят, то она использует шприц как оружие и всех затыкает, после чего убежала. Ее задержали», — рассказал источник.

В пресс-службе УМВД по городу Челябинску подтвердили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой с применением предметов, используемых в качестве оружия»). Женщина 1995 года рождения водворена в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения. Она ранее судима за корыстные преступления против собственности.