20 июля 2022

Челябинка украла в магазине два сырка и угрожала охраннику СПИДом

© Служба новостей «URA.RU»
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Сандаков Николай. Суд. Челябинск., наручники
Женщину задержали и отправили в ИВС Фото:

Жительницу Челябинска задержали по подозрению в разбойном нападении на магазин «Магнит». Она похитила два сырка, а когда это заметили, стала угрожать охраннику заражением СПИДом, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. В пресс-службе УМВД города факт возбуждения уголовного дела подтвердили.

«Вечером 20 июля 27-летняя ранее неоднократно судимая женщина украла два творожных сырка в магазине „Магнит“ и пошла на выход, но хищение заметили по камерам, поэтому охранник ее остановил и предложил вернуть товар или оплатить его. Женщина сказала, что у нее ничего нет, достала шприц с иглой, заявила, что у нее СПИД и если ее не отпустят, то она использует шприц как оружие и всех затыкает, после чего убежала. Ее задержали», — рассказал источник.

В пресс-службе УМВД по городу Челябинску подтвердили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой с применением предметов, используемых в качестве оружия»). Женщина 1995 года рождения водворена в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения. Она ранее судима за корыстные преступления против собственности.

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Жительницу Челябинска задержали по подозрению в разбойном нападении на магазин «Магнит». Она похитила два сырка, а когда это заметили, стала угрожать охраннику заражением СПИДом, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. В пресс-службе УМВД города факт возбуждения уголовного дела подтвердили. «Вечером 20 июля 27-летняя ранее неоднократно судимая женщина украла два творожных сырка в магазине „Магнит“ и пошла на выход, но хищение заметили по камерам, поэтому охранник ее остановил и предложил вернуть товар или оплатить его. Женщина сказала, что у нее ничего нет, достала шприц с иглой, заявила, что у нее СПИД и если ее не отпустят, то она использует шприц как оружие и всех затыкает, после чего убежала. Ее задержали», — рассказал источник. В пресс-службе УМВД по городу Челябинску подтвердили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой с применением предметов, используемых в качестве оружия»). Женщина 1995 года рождения водворена в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения. Она ранее судима за корыстные преступления против собственности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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