Свердловчанка, арестованная за грязные танцы, жалуется на клопов. «Просто ползают по мне в камере»

21 июля 2022 в 17:09 Размер текста - 17 +

Екатеринбурженка, устроившая откровенные танцы в центре города, пожаловалась на условия содержания Фото: Сергей Русанов © URA.RU Преподавательница танцев Яна Кэт из Екатеринбурга, которая показала откровенный танец напротив Ельцин Центра и на улице Вайнера, пожаловалась на условия содержания в спецприемнике. Об этом девушка написала в своих соцсетях. «Я просидела сутки в камере, в четырех стенах под видеонаблюдением, без телефона, без цивилизации. Просто 4 стены и клопы, которые ползают по тебе. Я никому не желаю оказаться в таком месте. Это страшно. Пожалуйста, не нарушайте ничего», — пишет Яна. Ранее URA.RU сообщало, что девушку арестовали на трое суток. Об этом cообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Он уточнил, что на девушку возбудили административное делопроизводство по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Откровенные танцы на фоне Ельцин Центра преподаватель танцев исполнила 19 июля. После этого Яна пожаловалась на травлю в соцсетях. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Преподавательница танцев Яна Кэт из Екатеринбурга, которая показала откровенный танец напротив Ельцин Центра и на улице Вайнера, пожаловалась на условия содержания в спецприемнике. Об этом девушка написала в своих соцсетях. «Я просидела сутки в камере, в четырех стенах под видеонаблюдением, без телефона, без цивилизации. Просто 4 стены и клопы, которые ползают по тебе. Я никому не желаю оказаться в таком месте. Это страшно. Пожалуйста, не нарушайте ничего», — пишет Яна. Ранее URA.RU сообщало, что девушку арестовали на трое суток. Об этом cообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Он уточнил, что на девушку возбудили административное делопроизводство по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Откровенные танцы на фоне Ельцин Центра преподаватель танцев исполнила 19 июля. После этого Яна пожаловалась на травлю в соцсетях.