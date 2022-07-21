Тагильчанин предложил детям купить все, что они захотят в магазине взамен на то, что они проводят его до больницы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Неизвестный мужчина в Нижнем Тагиле (Свердловская область) попытался увести с собой трех мальчиков, предлагая им купить все, что они захотят в продуктовом магазине. Об этом рассказал старший брат одного из мальчиков.

«К ним (детям — прим. ред.) подошел какой-то мужчина, который попросил их о помощи. Мужчина попросил их показать ему дорогу до больницы, точнее проводить его туда. Якобы в той больнице у него лежит отец. Заметив, что дети сомневаются идти с ним или нет, мужчина предложил им за это вознаграждение. Он сказал, что готов сходить с ними в магазин и купить им все, что выберут», — рассказал брата одного из мальчиков сообществу «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

Одна из сотрудниц магазина узнала мальчика и сообщила об инциденте его отцу. Приехавший отец стал выяснять у неизвестного мужчины зачем он обратился за помощью к детям. Испугавшись вопросов, преследовавший детей тагильчанин убежал из магазина. Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Нижнего Тагила. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало о свердловском подростке, который притворился похищенным, чтобы сбежать от отца. Также агентство рассказывало, что свердловский школьник заявил о похищении, чтобы прогулять уроки.