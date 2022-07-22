Силовики избили главу «Уралгазспецстроя» и обвинили его в поджоге машин директора другой УК Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Журналистка Ксения Собчак рассказала о полицейских из Нижнего Тагила (Свердловская область), которые избили главу УК и обвинили его в поджоге машин конкурентов. Соответствующий пост опубликован в telegram-канале «Осторожно, новости».

«В Нижнем Тагиле полицейские избили главу УК, обвинив его в поджоге машин конкурентов. Силовиков проверяют по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий — прим. ред.)», — говорится в сообщении.

Ранее глава УК «ЖЭУ № 1» Ольга Иванкова рассказала URA.RU, что несколько ее авто сожгли ночью. Она обвинила в этом своих конкурентов из УК «Тепло-НТ» и обратилась в полицию. После этого ведомство начало расследование. Полицейские начали звонить другим директорам УК Нижнего Тагила.

Так, оперуполномоченные дозвонились до главы «Уралгазспецстроя» Максима Камаева, попросив его выйти на улицу для общения. Он вышел и на него набросились силовики в форме спецподразделения «Гром». Главу УК повалили на землю и посадили в автомобиль. Его заставляли признаться в том, что это именно он причастен к поджогу машин. В итоге главу УК отвезли в отдел полиции «Нижнетагильское», где после беседы отпустили. У мужчины остались ушибы, сотрясение, трещина ребра.

Сами полицейские утверждают, что собирались просто пообщаться со всеми руководителями местных УК и на самом деле ехали в «Тепло-НТ» (который и обвинила Иванкова). А про избиение они ничего не знают. Корреспондент URA.RU обратился к Камаеву, но тот на момент публикации не ответил.

Видео: telegram-канал «Осторожно, новости»

Скрин поста из telegram-канала «Осторожно, новости»

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