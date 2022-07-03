03 июля 2022
02 июля 2022

В Нижнем Тагиле глава УК подозревает конкурентов в поджоге машин. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Две иномарки сгорели у директора одной из тагильских управляющих компаний Фото:

Два автомобиля Skoda Kodiaq сгорели ночью у директора УК «ЖЭУ №1» Ольги Иванковой в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Девушка подозревает в поджоге конкурирующую управляющую компанию, она уже написала заявление в полицию. Об этом Иванкова сообщила в беседе с URA.RU.

«Я директор управляющей компании, которая существует с 2010 года. Мы долго не брали новые дома, работали со своим жилым фондом. С прошлого года к нам начали переходить дома от УК „Тепло-НТ“, их руководство было этим недовольно. Я пошла навстречу, встречалась с их директором, чтобы вернуть дома. А сегодня в два часа ночи на стоянке возле подъезда на улице Выйская полностью сгорели два автомобиля Skoda Kodiaq — мой и мужа», — рассказала Иванкова.

Тагильчанка написала заявление в полицию с просьбой найти неизвестных, устроивших поджог. Она предполагает, что к нему причастна конкурирующая управляющая компания. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области, а также директору «Тепло-НТ» Андрею Ямщикову, чтобы получить развернутый ответ по ситуации. На момент публикации новости ответ не поступил.

Неизвестные подожгли два автомобиля Skoda Kodiaq супругов из Нижнего Тагила

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Два автомобиля Skoda Kodiaq сгорели ночью у директора УК «ЖЭУ №1» Ольги Иванковой в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Девушка подозревает в поджоге конкурирующую управляющую компанию, она уже написала заявление в полицию. Об этом Иванкова сообщила в беседе с URA.RU. «Я директор управляющей компании, которая существует с 2010 года. Мы долго не брали новые дома, работали со своим жилым фондом. С прошлого года к нам начали переходить дома от УК „Тепло-НТ“, их руководство было этим недовольно. Я пошла навстречу, встречалась с их директором, чтобы вернуть дома. А сегодня в два часа ночи на стоянке возле подъезда на улице Выйская полностью сгорели два автомобиля Skoda Kodiaq — мой и мужа», — рассказала Иванкова. Тагильчанка написала заявление в полицию с просьбой найти неизвестных, устроивших поджог. Она предполагает, что к нему причастна конкурирующая управляющая компания. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области, а также директору «Тепло-НТ» Андрею Ямщикову, чтобы получить развернутый ответ по ситуации. На момент публикации новости ответ не поступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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