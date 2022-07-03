В Нижнем Тагиле глава УК подозревает конкурентов в поджоге машин. Фото

04 июля 2022 в 07:11 Размер текста - 17 +

Две иномарки сгорели у директора одной из тагильских управляющих компаний Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Два автомобиля Skoda Kodiaq сгорели ночью у директора УК «ЖЭУ №1» Ольги Иванковой в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Девушка подозревает в поджоге конкурирующую управляющую компанию, она уже написала заявление в полицию. Об этом Иванкова сообщила в беседе с URA.RU. «Я директор управляющей компании, которая существует с 2010 года. Мы долго не брали новые дома, работали со своим жилым фондом. С прошлого года к нам начали переходить дома от УК „Тепло-НТ“, их руководство было этим недовольно. Я пошла навстречу, встречалась с их директором, чтобы вернуть дома. А сегодня в два часа ночи на стоянке возле подъезда на улице Выйская полностью сгорели два автомобиля Skoda Kodiaq — мой и мужа», — рассказала Иванкова. Тагильчанка написала заявление в полицию с просьбой найти неизвестных, устроивших поджог. Она предполагает, что к нему причастна конкурирующая управляющая компания. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области, а также директору «Тепло-НТ» Андрею Ямщикову, чтобы получить развернутый ответ по ситуации. На момент публикации новости ответ не поступил. Неизвестные подожгли два автомобиля Skoda Kodiaq супругов из Нижнего Тагила Фото предоставлено Ольгой Иванковой Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Два автомобиля Skoda Kodiaq сгорели ночью у директора УК «ЖЭУ №1» Ольги Иванковой в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Девушка подозревает в поджоге конкурирующую управляющую компанию, она уже написала заявление в полицию. Об этом Иванкова сообщила в беседе с URA.RU. «Я директор управляющей компании, которая существует с 2010 года. Мы долго не брали новые дома, работали со своим жилым фондом. С прошлого года к нам начали переходить дома от УК „Тепло-НТ“, их руководство было этим недовольно. Я пошла навстречу, встречалась с их директором, чтобы вернуть дома. А сегодня в два часа ночи на стоянке возле подъезда на улице Выйская полностью сгорели два автомобиля Skoda Kodiaq — мой и мужа», — рассказала Иванкова. Тагильчанка написала заявление в полицию с просьбой найти неизвестных, устроивших поджог. Она предполагает, что к нему причастна конкурирующая управляющая компания. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области, а также директору «Тепло-НТ» Андрею Ямщикову, чтобы получить развернутый ответ по ситуации. На момент публикации новости ответ не поступил.