Челябинскую область накроет экстремальная жара

Синоптики обещают температуру до +34 градусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области в ближайшие два дня установится экстремально высокая температура воздуха. Местами столбики термометров поднимутся до +34 градусов, сообщает региональный гидрометцентр

«Днем в воскресенье, 24 июля, ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди, возможны грозы. Температура воздуха от +26 до +31 градуса, на юге до +34 градусов. В понедельник, 25 июля, ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, температура воздуха днем составит от +29 до +34 градусов», — сообщают синоптики.

Все два дня ожидаются порывы ветра со скоростью до 12-14 метров в секунду. Ко вторнику, 26 июля, в регионе станет на пару градусов прохладнее.