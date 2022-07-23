23 июля 2022
22 июля 2022

Челябинскую область накроет экстремальная жара

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Синоптики обещают температуру до +34 градусов Фото:

В Челябинской области в ближайшие два дня установится экстремально высокая температура воздуха. Местами столбики термометров поднимутся до +34 градусов, сообщает региональный гидрометцентр

«Днем в воскресенье, 24 июля, ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди, возможны грозы. Температура воздуха от +26 до +31 градуса, на юге до +34 градусов. В понедельник, 25 июля, ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, температура воздуха днем составит от +29 до +34 градусов», — сообщают синоптики.

Все два дня ожидаются порывы ветра со скоростью до 12-14 метров в секунду. Ко вторнику, 26 июля, в регионе станет на пару градусов прохладнее.

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В Челябинской области в ближайшие два дня установится экстремально высокая температура воздуха. Местами столбики термометров поднимутся до +34 градусов, сообщает региональный гидрометцентр «Днем в воскресенье, 24 июля, ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди, возможны грозы. Температура воздуха от +26 до +31 градуса, на юге до +34 градусов. В понедельник, 25 июля, ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, температура воздуха днем составит от +29 до +34 градусов», — сообщают синоптики. Все два дня ожидаются порывы ветра со скоростью до 12-14 метров в секунду. Ко вторнику, 26 июля, в регионе станет на пару градусов прохладнее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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