23 июля 2022

Екатеринбуржцы вдохновили новосибирцев на «гомофобный пикник». Скрин

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Гомофобный пикник. Екатеринбург
В Екатеринбурге «гомофобный пикник» прошел 19 июля Фото:

«Традиционную неделю», которая прошла в Екатеринбурге, решили поддержать в Новосибирске. 31 июля местные активисты устроят там «гомофобный пикник». Об этом рассказали представители уральского движения «Белые в городе» со ссылкой на общественников Новосибирска.

«Сибирь присоединяется к поддержке „Традиционной недели“ Екатеринбурга. В Новосибирске планируют провести „гомофобный пикник“. Местные парни решили поддержать пикник натуралов из Екатеринбурга и 31 числа проводят свою вечеринку», — рассказывают организаторы «Традиционной недели» в уральской столице.

Гомофобный пикник состоится в Новосибирске 31 июля в 18:00 на Михайловской набережной. Организаторы приглашают всех, кто хочет «классно провести время среди единомышленников, обменяться опытом и просто пообщаться по душам».

«Гомофобный пикник» в Екатеринбурге состоялся 19 июля в рамках «Традиционной недели», которая обычно проходит в противовес фестивалю «Неделя гордости ЛГБТ» (в предыдущие годы сопровождался разборками с участием казаков). Мероприятие посетило порядка 20 человек. Журналистка Ксения Собчак сравнила его со «школьными посиделками».

В Новосибирске поддержали идею свердловчан
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«Традиционную неделю», которая прошла в Екатеринбурге, решили поддержать в Новосибирске. 31 июля местные активисты устроят там «гомофобный пикник». Об этом рассказали представители уральского движения «Белые в городе» со ссылкой на общественников Новосибирска. «Сибирь присоединяется к поддержке „Традиционной недели“ Екатеринбурга. В Новосибирске планируют провести „гомофобный пикник“. Местные парни решили поддержать пикник натуралов из Екатеринбурга и 31 числа проводят свою вечеринку», — рассказывают организаторы «Традиционной недели» в уральской столице. Гомофобный пикник состоится в Новосибирске 31 июля в 18:00 на Михайловской набережной. Организаторы приглашают всех, кто хочет «классно провести время среди единомышленников, обменяться опытом и просто пообщаться по душам». «Гомофобный пикник» в Екатеринбурге состоялся 19 июля в рамках «Традиционной недели», которая обычно проходит в противовес фестивалю «Неделя гордости ЛГБТ» (в предыдущие годы сопровождался разборками с участием казаков). Мероприятие посетило порядка 20 человек. Журналистка Ксения Собчак сравнила его со «школьными посиделками».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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