В Екатеринбурге «гомофобный пикник» прошел 19 июля Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

«Традиционную неделю», которая прошла в Екатеринбурге, решили поддержать в Новосибирске. 31 июля местные активисты устроят там «гомофобный пикник». Об этом рассказали представители уральского движения «Белые в городе» со ссылкой на общественников Новосибирска.

«Сибирь присоединяется к поддержке „Традиционной недели“ Екатеринбурга. В Новосибирске планируют провести „гомофобный пикник“. Местные парни решили поддержать пикник натуралов из Екатеринбурга и 31 числа проводят свою вечеринку», — рассказывают организаторы «Традиционной недели» в уральской столице.

Гомофобный пикник состоится в Новосибирске 31 июля в 18:00 на Михайловской набережной. Организаторы приглашают всех, кто хочет «классно провести время среди единомышленников, обменяться опытом и просто пообщаться по душам».

«Гомофобный пикник» в Екатеринбурге состоялся 19 июля в рамках «Традиционной недели», которая обычно проходит в противовес фестивалю «Неделя гордости ЛГБТ» (в предыдущие годы сопровождался разборками с участием казаков). Мероприятие посетило порядка 20 человек. Журналистка Ксения Собчак сравнила его со «школьными посиделками».

В Новосибирске поддержали идею свердловчан Фото: группа «Белые в городе», vk.com