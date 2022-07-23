«Традиционную неделю», которая прошла в Екатеринбурге, решили поддержать в Новосибирске. 31 июля местные активисты устроят там «гомофобный пикник». Об этом рассказали представители уральского движения «Белые в городе» со ссылкой на общественников Новосибирска.
«Сибирь присоединяется к поддержке „Традиционной недели“ Екатеринбурга. В Новосибирске планируют провести „гомофобный пикник“. Местные парни решили поддержать пикник натуралов из Екатеринбурга и 31 числа проводят свою вечеринку», — рассказывают организаторы «Традиционной недели» в уральской столице.
Гомофобный пикник состоится в Новосибирске 31 июля в 18:00 на Михайловской набережной. Организаторы приглашают всех, кто хочет «классно провести время среди единомышленников, обменяться опытом и просто пообщаться по душам».
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«Традиционную неделю», которая прошла в Екатеринбурге, решили поддержать в Новосибирске. 31 июля местные активисты устроят там «гомофобный пикник». Об этом рассказали представители уральского движения «Белые в городе» со ссылкой на общественников Новосибирска. «Сибирь присоединяется к поддержке „Традиционной недели“ Екатеринбурга. В Новосибирске планируют провести „гомофобный пикник“. Местные парни решили поддержать пикник натуралов из Екатеринбурга и 31 числа проводят свою вечеринку», — рассказывают организаторы «Традиционной недели» в уральской столице. Гомофобный пикник состоится в Новосибирске 31 июля в 18:00 на Михайловской набережной. Организаторы приглашают всех, кто хочет «классно провести время среди единомышленников, обменяться опытом и просто пообщаться по душам». «Гомофобный пикник» в Екатеринбурге состоялся 19 июля в рамках «Традиционной недели», которая обычно проходит в противовес фестивалю «Неделя гордости ЛГБТ» (в предыдущие годы сопровождался разборками с участием казаков). Мероприятие посетило порядка 20 человек. Журналистка Ксения Собчак сравнила его со «школьными посиделками».