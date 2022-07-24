СК завершил дело напавшего на пермский вуз

25 июля 2022 в 15:46 Размер текста - 17 +

Следствие собрало достаточную доказательственную базу Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета Следственный Комитет завершил дело напавшего на пермский госуниверситет (ПГНИУ) Тимура Бекмансурова. Об этом сообщается в telegram-канале ТАСС. «СК завершил дело Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в пермском университете», — сообщает telegram-канал ТАСС. Следствие собрало достаточную доказательственную базу, решается вопрос о передаче уголовного дела в суд. На сайте СКР сообщается, что Бекмансурову предъявлено обвинение по пп. «а», «е», «и» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «и» ч. 2 ст. 105, ст. 317, ч. 2 ст. 167 УК РФ (убийство более двух лиц, покушение на убийство, покушение на сотрудника правоохранительных органов, повреждение чужого имущества). По версии следствия, обвиняемый открыл стрельбу на территории вуза в направлении людей и авто, что привело к нескольким жертвам и более 60 пострадавшим. Также Бекмансуров отказался подчиниться законным требованиям полицейского и выстрелил в его сторону. Первокурсник юридического факультета Тимур Бекмансуров совершил вооруженное нападение на ПГНИУ 20 сентября 2021 года. В результате погибло шесть человек. В суде свою вину Бекмансуров признал.

Следственный Комитет завершил дело напавшего на пермский госуниверситет (ПГНИУ) Тимура Бекмансурова. Об этом сообщается в telegram-канале ТАСС. «СК завершил дело Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в пермском университете», — сообщает telegram-канал ТАСС. Следствие собрало достаточную доказательственную базу, решается вопрос о передаче уголовного дела в суд. На сайте СКР сообщается, что Бекмансурову предъявлено обвинение по пп. «а», «е», «и» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «и» ч. 2 ст. 105, ст. 317, ч. 2 ст. 167 УК РФ (убийство более двух лиц, покушение на убийство, покушение на сотрудника правоохранительных органов, повреждение чужого имущества). По версии следствия, обвиняемый открыл стрельбу на территории вуза в направлении людей и авто, что привело к нескольким жертвам и более 60 пострадавшим. Также Бекмансуров отказался подчиниться законным требованиям полицейского и выстрелил в его сторону. Первокурсник юридического факультета Тимур Бекмансуров совершил вооруженное нападение на ПГНИУ 20 сентября 2021 года. В результате погибло шесть человек. В суде свою вину Бекмансуров признал.