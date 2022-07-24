СК завершил дело напавшего на пермский вуз

Следственный Комитет завершил дело напавшего на пермский госуниверситет (ПГНИУ) Тимура Бекмансурова. Об этом сообщается в telegram-канале ТАСС.
«СК завершил дело Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в пермском университете», — сообщает telegram-канал ТАСС. Следствие собрало достаточную доказательственную базу, решается вопрос о передаче уголовного дела в суд.
На сайте СКР сообщается, что Бекмансурову предъявлено обвинение по пп. «а», «е», «и» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «и» ч. 2 ст. 105, ст. 317, ч. 2 ст. 167 УК РФ (убийство более двух лиц, покушение на убийство, покушение на сотрудника правоохранительных органов, повреждение чужого имущества). По версии следствия, обвиняемый открыл стрельбу на территории вуза в направлении людей и авто, что привело к нескольким жертвам и более 60 пострадавшим. Также Бекмансуров отказался подчиниться законным требованиям полицейского и выстрелил в его сторону.
Первокурсник юридического факультета Тимур Бекмансуров совершил вооруженное нападение на ПГНИУ 20 сентября 2021 года. В результате погибло шесть человек. В суде свою вину Бекмансуров признал.
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