Рабочие «Арианта» в челябинском селе боятся массовых увольнений

В «Арианте» сотрудникам на новом месте работы пообещали сохранить условия трудовых договоров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В поселке Красногорский (Челябинская область) около 350 человек взволновали планы «Арианта» закрыть свинокомплекс в связи с возможной потерей рабочих мест. Как представители коллектива сообщили URA.RU, остановилось осеменение и начались забои свиней.

«Официальных документов нет. Сокращается поголовье свиней на племферме и второй очереди свинокомплекса. Куда деваться людям в поселке? 350 человек могут оказаться на улице — другой работы в поселке нет!», — пожаловались сотрудники «Арианта» в URA.RU на условиях анонимности.

Представители коллектива свинокомплекса добавили, что компания приостановила осеменение свиноматок. Опоросившихся отправляют на убой. Сокращения персонала пройдут, по данным собеседников URA.RU, до апреля 2023 года. В радиусе 10—20 км от Красногорского работают небольшие хозяйства «Арианта». Но количество вакансий там всего 146 человек — всем работы не хватит.

URA.RU в пресс-службе «Арианта» указали на планы по реконструкции и строительству новых площадок, в связи с чем запущенные в 1970-х годах свинокомплексы будут временно закрыты. В компании отметили, что всех сотрудников переведут на другие объекты с сохранением действующих условий труда. Людям организуют доставку к новым местам работы.

По данным базы СПАРК, у ООО «ЦПИ — Ариант» в 2021 году на 40% сократились доходы. При этом расходы также снизились на 41%. Челябинский экономист Сергей Гордеев отметил, что снижать издержки компании вынуждены из-за сокращающегося платежеспособного спроса и роста цен. Люди переходят на более доступные виды питания — со свинины на мясо птицы.