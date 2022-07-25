Главным пиарщиком свердловских депутатов стал экс-журналист НТВ

26 июля 2022 в 11:13 Размер текста - 17 +

Виктор Кузьмин возглавил пресс-службу свердловского заксо Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Новым начальником пресс-службы свердловского заксобрания стал бывший сотрудник НТВ и «Четвертого канала» Виктор Кузьмин. Его кандидатуру одобрила спикер парламента Людмила Бабушкина. Свое назначение URA.RU подтвердил сам экс-журналист. «Пока только вникаю в работу. У меня сегодня второй день [в должности начальника пресс-службы заксо]», — кратко пояснил Кузьмин. Впервые в новом статусе он появился на очередном заседании парламента 26 июля. Кузьмину 53 года, он родился в Каменске-Уральском. После окончания УрГУ работал в различных редакциях Екатеринбурга, в том числе, в телекомпаниях АСВ и «Четвертый канал». В начале 2000-х Кузьмин стал корреспондентом НТВ на Урале, а спустя несколько лет возглавил представительство канала в Беларуси. Предыдущий руководитель пресс-службы Алексей Сидорский, проработавший в областном парламенте больше 15 лет, уволился в декабре 2021 года. Спустя две недели он возглавил уральский отдел информационного агентства SM.News. Источники URA.RU сообщали, что Бабушкина проводила кастинг среди многих кандидатов, оставив в итоге лишь троих. Одним из них оказался Кузьмин.

Новым начальником пресс-службы свердловского заксобрания стал бывший сотрудник НТВ и «Четвертого канала» Виктор Кузьмин. Его кандидатуру одобрила спикер парламента Людмила Бабушкина. Свое назначение URA.RU подтвердил сам экс-журналист. «Пока только вникаю в работу. У меня сегодня второй день [в должности начальника пресс-службы заксо]», — кратко пояснил Кузьмин. Впервые в новом статусе он появился на очередном заседании парламента 26 июля. Кузьмину 53 года, он родился в Каменске-Уральском. После окончания УрГУ работал в различных редакциях Екатеринбурга, в том числе, в телекомпаниях АСВ и «Четвертый канал». В начале 2000-х Кузьмин стал корреспондентом НТВ на Урале, а спустя несколько лет возглавил представительство канала в Беларуси. Предыдущий руководитель пресс-службы Алексей Сидорский, проработавший в областном парламенте больше 15 лет, уволился в декабре 2021 года. Спустя две недели он возглавил уральский отдел информационного агентства SM.News. Источники URA.RU сообщали, что Бабушкина проводила кастинг среди многих кандидатов, оставив в итоге лишь троих. Одним из них оказался Кузьмин.