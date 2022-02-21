Глава свердловского заксо нашла трех кандидатов на пост пиарщика

Людмила Бабушкина нашла трех кандидатов на пост главы пресс-службы заксо Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина определила трех кандидатов на пост нового руководителя своей пресс-службы. Это известные в Екатеринбурге журналисты, сообщил URA.RU источник и подтвердила сама председатель парламента. Фамилии претендентов пока держатся в секрете.

«Бабушкина долго вела переговоры, перебрала с десяток кандидатов. Мало кто готов работать в плотном графике спикера. В итоге теперь рассматриваются три человека. Это журналисты, хорошо известные рынку», — поделился собеседник.

Сама Людмила Бабушкина сообщила URA.RU, что действительно определилась с шорт-листом кандидатов и вскоре намерена принять решение. «Я поговорила со многими журналистами, остановила свой выбор на трех. В ближайшее время узнаете о результатах», — сказала глава парламента.

Предыдущий руководитель пресс-службы Алексей Сидорский, проработавший в областном парламенте больше 15 лет, уволился в декабре 2021 года. Спустя две недели он возглавил уральский отдел информационного агентства SM.News. Ранее ходили слухи о назначении в заксо бывшего главреда «Областной газеты» Дмитрия Полянина, но переход не состоялся.