Мужчина надышался краской и потерял сознание в погребе Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Челябинске 60-летний местный житель отравился парами краски, когда красил стены в погребе. Как сообщает пресс-служба управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности (УБЖ) населения города, мужчина не смог подняться наверх из-за потери сознания.

«60-летний челябинец спустился в погреб, чтобы покрасить стены. В процессе работы мужчина отравился токсичными парами краски и потерял сознание», — сообщили URA.RU в пресс-службе УБЖ.

В управлении добавили, что для подъема мужчины на свежий воздух спасатели использовали веревку, и также средства индивидуальной защиты. Мужчину передали приехавшим медикам.

Спасатели напомнили, что для предотвращения подобных случаев необходимо перед покраской позаботиться о вентиляции. Также при покраске лучше использовать противогаз. Выбор водной или маслянистой краски может спасти жизнь, так как они менее токсичны.