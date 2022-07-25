25 июля 2022

Пожилой челябинец отравился парами краски в погребе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Настя Вохмянина. Тюмень, краска, рисование, кисть, творчество
Мужчина надышался краской и потерял сознание в погребе Фото:

В Челябинске 60-летний местный житель отравился парами краски, когда красил стены в погребе. Как сообщает пресс-служба управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности (УБЖ) населения города, мужчина не смог подняться наверх из-за потери сознания.

«60-летний челябинец спустился в погреб, чтобы покрасить стены. В процессе работы мужчина отравился токсичными парами краски и потерял сознание», — сообщили URA.RU в пресс-службе УБЖ.

В управлении добавили, что для подъема мужчины на свежий воздух спасатели использовали веревку, и также средства индивидуальной защиты. Мужчину передали приехавшим медикам.

Спасатели напомнили, что для предотвращения подобных случаев необходимо перед покраской позаботиться о вентиляции. Также при покраске лучше использовать противогаз. Выбор водной или маслянистой краски может спасти жизнь, так как они менее токсичны.

Спасатели помогли мужчине выбраться на поверхность
Фото:

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В Челябинске 60-летний местный житель отравился парами краски, когда красил стены в погребе. Как сообщает пресс-служба управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности (УБЖ) населения города, мужчина не смог подняться наверх из-за потери сознания. «60-летний челябинец спустился в погреб, чтобы покрасить стены. В процессе работы мужчина отравился токсичными парами краски и потерял сознание», — сообщили URA.RU в пресс-службе УБЖ. В управлении добавили, что для подъема мужчины на свежий воздух спасатели использовали веревку, и также средства индивидуальной защиты. Мужчину передали приехавшим медикам. Спасатели напомнили, что для предотвращения подобных случаев необходимо перед покраской позаботиться о вентиляции. Также при покраске лучше использовать противогаз. Выбор водной или маслянистой краски может спасти жизнь, так как они менее токсичны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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