Тюменец арендовал вертолет и поймал в ХМАО огромную щуку. Фото

26 июля 2022 в 15:15 Размер текста - 17 +

Чтобы добраться до места трофейной рыбалки, тюменцу понадобился вертолет Фото: Денис Моргунов © URA.RU Житель Тюмени отправился на рыбалку на труднодоступное озеро Ендра (ХМАО) и поймал огромную щуку. Фото своей добычи мужчина разместил в социальных сетях. Для того чтобы добраться до места лова, тюменец арендовал вертолет. «Озеро Ендра, ХМАО», — так подписал свой пост в группе «Рыбалка в Тюменской области» пользователь с ником Арчи Бальт. Тюменец выложил снимки своих трофеев, пойманных в соседнем регионе, среди них — огромная щука. На кадрах также запечатлен вертолет: только этим транспортом летом можно добраться до озера Ендра. Согласно открытым данным, чтобы достичь водоема, нужно повернуть на 71 км трассы Ханты-Мансийск — Нягань, доехать до зимника, а по нему — до озера. Но это зимой, а в теплое время года доступ возможен только по воздуху, так как озеро, кишащее окунями и щуками (от 10 до 17 кг), окружено болотами. Трофеи товарища по хобби впечатлили подписчиков сообщества, как и стоимость подобной рыбалки. «Рыбалка не щадит ни сил, ни денег», — отметил Павел Замаскин. «Рыбалочка на этом озере вылезет ******* (офигеть — прим. URA.RU) в какую денежку», — уверен Евгений Чекашкин. «За такие деньги можно за бугром рыбачить! Или на Дальнем Востоке!» — советует Олег Лебедев. «Обалденно, слов нет», — написала Дарья Колганова. Ранее URA.RU писало, что житель Тюмени поймал в Туре рыбу-монстра. Рыбаки предположили, что это либо червь из фильма ужасов, либо переросший головастик сома. Фото: Арчи Бальт (ВКонтакте) Фото: Арчи Бальт (ВКонтакте) Фото: Арчи Бальт (ВКонтакте)

Житель Тюмени отправился на рыбалку на труднодоступное озеро Ендра (ХМАО) и поймал огромную щуку. Фото своей добычи мужчина разместил в социальных сетях. Для того чтобы добраться до места лова, тюменец арендовал вертолет. «Озеро Ендра, ХМАО», — так подписал свой пост в группе «Рыбалка в Тюменской области» пользователь с ником Арчи Бальт. Тюменец выложил снимки своих трофеев, пойманных в соседнем регионе, среди них — огромная щука. На кадрах также запечатлен вертолет: только этим транспортом летом можно добраться до озера Ендра. Согласно открытым данным, чтобы достичь водоема, нужно повернуть на 71 км трассы Ханты-Мансийск — Нягань, доехать до зимника, а по нему — до озера. Но это зимой, а в теплое время года доступ возможен только по воздуху, так как озеро, кишащее окунями и щуками (от 10 до 17 кг), окружено болотами. Трофеи товарища по хобби впечатлили подписчиков сообщества, как и стоимость подобной рыбалки. «Рыбалка не щадит ни сил, ни денег», — отметил Павел Замаскин. «Рыбалочка на этом озере вылезет ******* (офигеть — прим. URA.RU) в какую денежку», — уверен Евгений Чекашкин. «За такие деньги можно за бугром рыбачить! Или на Дальнем Востоке!» — советует Олег Лебедев. «Обалденно, слов нет», — написала Дарья Колганова. Ранее URA.RU писало, что житель Тюмени поймал в Туре рыбу-монстра. Рыбаки предположили, что это либо червь из фильма ужасов, либо переросший головастик сома.