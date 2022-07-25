Уголовное дело о нападении на пермский вуз направили в суд

26 июля 2022 в 17:17 Размер текста - 17 +

Уголовное дело напавшего на вуз студента направлено в Пермский краевой суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело напавшего на пермский вуз Тимура Бекмансурова. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства. «Согласно обвинительному заключению, Бекмансуров 20 сентября 2021 г. в помещении Пермского государственного национального исследовательского университета и на прилегающей территории с целью массового убийства произвел из ружья множественные прицельные выстрелы в направлении людей. В результате погибли 6 человек, 23 получили огнестрельные ранения. 17 человек, которые, спасаясь, выпрыгивали из окон, получили телесные повреждения различной степени тяжести», — говорится на сайте Генпрокуратуры РФ. В ведомстве также уточняют, что Бекмансуров успел выстрелить в задержавшего студента полицейского, который остался жив лишь благодаря своевременной реакции. Кроме того, по версии следствия, стрелявший умышленно нанес ущерб имуществу вуза и граждан на сумму более 370 тысяч рублей. Материалы дела направлены в Пермский краевой суд.

Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело напавшего на пермский вуз Тимура Бекмансурова. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства. «Согласно обвинительному заключению, Бекмансуров 20 сентября 2021 г. в помещении Пермского государственного национального исследовательского университета и на прилегающей территории с целью массового убийства произвел из ружья множественные прицельные выстрелы в направлении людей. В результате погибли 6 человек, 23 получили огнестрельные ранения. 17 человек, которые, спасаясь, выпрыгивали из окон, получили телесные повреждения различной степени тяжести», — говорится на сайте Генпрокуратуры РФ. В ведомстве также уточняют, что Бекмансуров успел выстрелить в задержавшего студента полицейского, который остался жив лишь благодаря своевременной реакции. Кроме того, по версии следствия, стрелявший умышленно нанес ущерб имуществу вуза и граждан на сумму более 370 тысяч рублей. Материалы дела направлены в Пермский краевой суд.