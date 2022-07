Little Big отменила концерт в Челябинске

27 июля 2022 в 14:55 Размер текста - 17 +

Концерт Little Big в Челябинске не состоится Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Питерская панк-рейв группа Little Big отменила свой концерт в Челябинске, который должен был пройти в октябре. Как сообщил творческий коллектив, отменены все концерты в России в рамках намечавшегося на 2022 год турне. «К сожалению, в силу текущих обстоятельств, проведение нашего российского тура WE ARE LITTLE BIG заявленного в прошлом году, не представляется возможным. Очень ждем следующей встречи», — написал Little Big фанатам в группе «ВКонтакте». Участники коллектива добавили, что билеты можно вернуть по месту приобретения. Тур Little Big в России должен был пройти с 27 августа по 10 декабря. Концерт в Челябинске намечался на 20 октября в Центре международной торговли.

Питерская панк-рейв группа Little Big отменила свой концерт в Челябинске, который должен был пройти в октябре. Как сообщил творческий коллектив, отменены все концерты в России в рамках намечавшегося на 2022 год турне. «К сожалению, в силу текущих обстоятельств, проведение нашего российского тура WE ARE LITTLE BIG заявленного в прошлом году, не представляется возможным. Очень ждем следующей встречи», — написал Little Big фанатам в группе «ВКонтакте». Участники коллектива добавили, что билеты можно вернуть по месту приобретения. Тур Little Big в России должен был пройти с 27 августа по 10 декабря. Концерт в Челябинске намечался на 20 октября в Центре международной торговли.