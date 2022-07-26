26 июля 2022

Little Big отменила концерт в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Игорь Данилов и МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Екатеринбург, концертный зал
Концерт Little Big в Челябинске не состоится Фото:

Питерская панк-рейв группа Little Big отменила свой концерт в Челябинске, который должен был пройти в октябре. Как сообщил творческий коллектив, отменены все концерты в России в рамках намечавшегося на 2022 год турне.

«К сожалению, в силу текущих обстоятельств, проведение нашего российского тура WE ARE LITTLE BIG заявленного в прошлом году, не представляется возможным. Очень ждем следующей встречи», — написал Little Big фанатам в группе «ВКонтакте».

Участники коллектива добавили, что билеты можно вернуть по месту приобретения. Тур Little Big в России должен был пройти с 27 августа по 10 декабря. Концерт в Челябинске намечался на 20 октября в Центре международной торговли.

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Питерская панк-рейв группа Little Big отменила свой концерт в Челябинске, который должен был пройти в октябре. Как сообщил творческий коллектив, отменены все концерты в России в рамках намечавшегося на 2022 год турне. «К сожалению, в силу текущих обстоятельств, проведение нашего российского тура WE ARE LITTLE BIG заявленного в прошлом году, не представляется возможным. Очень ждем следующей встречи», — написал Little Big фанатам в группе «ВКонтакте». Участники коллектива добавили, что билеты можно вернуть по месту приобретения. Тур Little Big в России должен был пройти с 27 августа по 10 декабря. Концерт в Челябинске намечался на 20 октября в Центре международной торговли.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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