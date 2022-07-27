Уроженец Курганской области скрылся от правосудия в ЯНАО. Фото

28 июля 2022 в 01:58 Размер текста - 17 +

До сих пор о местонахождении Братцева ничего неизвестно Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ОМВД России по Пуровскому району (ЯНАО) объявили о розыске Братцева Станислава Евгеньевича — уроженца города Шадринск (Курганская область). Информация со ссылкой на ведомство появилась в группе «Шадринск — часть России» в соцсети «ВКонтакте». «Разыскивается Братцев Станислав Евгеньевич, 08.04.1992 года рождения. Уроженец г. Шадринск, Курганской области, обвиняемый в совершении преступления, скрылся от пуровского районного суда Ямало-Ненецкого АО. Ранее проживал в г. Тарко-Сале, ул. Сеноманская», — указано в сообщении. На вид мужчине от 30 до 35 лет. Его рост 170 см, он среднего телосложения. Волосы светлые, короткие. Лицо овальное, глаза серо-голубые. URA.RU уже писало о жителе Курганской области, которого подозревали в незаконной деятельности. Он 9 лет скрывался от федерального розыска в Челябинске. 51-летнего мужчину курганским полицейским помогли задержать челябинские коллеги. Гражданам, обладающим сведениями о месте нахождения Братцева С. Е., необходимо обратиться в полицию Фото: VK «Шадринск — часть России»

В ОМВД России по Пуровскому району (ЯНАО) объявили о розыске Братцева Станислава Евгеньевича — уроженца города Шадринск (Курганская область). Информация со ссылкой на ведомство появилась в группе «Шадринск — часть России» в соцсети «ВКонтакте». «Разыскивается Братцев Станислав Евгеньевич, 08.04.1992 года рождения. Уроженец г. Шадринск, Курганской области, обвиняемый в совершении преступления, скрылся от пуровского районного суда Ямало-Ненецкого АО. Ранее проживал в г. Тарко-Сале, ул. Сеноманская», — указано в сообщении. На вид мужчине от 30 до 35 лет. Его рост 170 см, он среднего телосложения. Волосы светлые, короткие. Лицо овальное, глаза серо-голубые. URA.RU уже писало о жителе Курганской области, которого подозревали в незаконной деятельности. Он 9 лет скрывался от федерального розыска в Челябинске. 51-летнего мужчину курганским полицейским помогли задержать челябинские коллеги.