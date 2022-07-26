Зауралец 9 лет скрывался от федерального розыска в Челябинске

26 июля 2022 в 18:46 Размер текста - 17 +

Мужчину подозревают в сбыте наркотиков (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU Житель Кетовского района Курганской области, которого подозревают в сбыте наркотиков, девять лет скрывался от федерального розыска в Челябинске. Данная информация была размещена 26 июля на сайте областного УМВД. «Сотрудниками отдела МВД России по Кетовскому району задержан фигурант уголовного дела о незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере. <…> Находящийся в федеральном розыске кетовчанин скрывался в Челябинске, постоянно меняя съемные квартиры и соблюдая меры конспирации», — указано в сообщении. В 2013 году мужчину задержали по подозрению в сбыте героина, марихуаны и гашиша. Позже он нарушил меру пресечения и скрылся от полиции. 51-летнего мужчину полицейским из Кетовского района помогли задержать челябинские коллеги. Сейчас подозреваемый находится под стражей в Курганской области. Мужчину обвиняют в незаконном сбыте наркотиков. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Житель Кетовского района Курганской области, которого подозревают в сбыте наркотиков, девять лет скрывался от федерального розыска в Челябинске. Данная информация была размещена 26 июля на сайте областного УМВД. «Сотрудниками отдела МВД России по Кетовскому району задержан фигурант уголовного дела о незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере. <…> Находящийся в федеральном розыске кетовчанин скрывался в Челябинске, постоянно меняя съемные квартиры и соблюдая меры конспирации», — указано в сообщении. В 2013 году мужчину задержали по подозрению в сбыте героина, марихуаны и гашиша. Позже он нарушил меру пресечения и скрылся от полиции. 51-летнего мужчину полицейским из Кетовского района помогли задержать челябинские коллеги. Сейчас подозреваемый находится под стражей в Курганской области. Мужчину обвиняют в незаконном сбыте наркотиков. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.