Зауралец 9 лет скрывался от федерального розыска в Челябинске

Житель Кетовского района Курганской области, которого подозревают в сбыте наркотиков, девять лет скрывался от федерального розыска в Челябинске. Данная информация была размещена 26 июля на сайте областного УМВД.
«Сотрудниками отдела МВД России по Кетовскому району задержан фигурант уголовного дела о незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере. <…> Находящийся в федеральном розыске кетовчанин скрывался в Челябинске, постоянно меняя съемные квартиры и соблюдая меры конспирации», — указано в сообщении.
В 2013 году мужчину задержали по подозрению в сбыте героина, марихуаны и гашиша. Позже он нарушил меру пресечения и скрылся от полиции. 51-летнего мужчину полицейским из Кетовского района помогли задержать челябинские коллеги. Сейчас подозреваемый находится под стражей в Курганской области. Мужчину обвиняют в незаконном сбыте наркотиков. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
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