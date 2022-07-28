Миронов предложил присвоить Чичериной звание народной артистки

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Концерт группы «Чичерина» в день 20-летия коллектива. Екатеринбург, чичерина юлия, группа чичерина
Миронов убежден, что певица Чичерина заслужила звание Народной артистки России Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил присвоить певице Юлии Чичериной звание Народной артистки России. Об этом Миронов сообщил в беседе с журналистом.

«Убежден, что Юлия Дмитриевна давно заслужила это звание», — рассказал Миронов журналистам агентства News.ru. По словам лидера партии, песни Чичериной не одно десятилетие пользуются успехом у слушателей, а гражданская позиция вызывает уважение и поддержку миллионов россиян.

Ранее URA.RU сообщало, что Юлия Чичерина активно выступает в поддержку спецоперации РФ, цель которой демилитаризация и денацификация территории Украины. Певица выпустила видеоклип к патриотичной песне о СВО. Также певица неоднократно выступала для раненых солдат в Луганске и в Екатеринбурге.

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Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил присвоить певице Юлии Чичериной звание Народной артистки России. Об этом Миронов сообщил в беседе с журналистом. «Убежден, что Юлия Дмитриевна давно заслужила это звание», — рассказал Миронов журналистам агентства News.ru. По словам лидера партии, песни Чичериной не одно десятилетие пользуются успехом у слушателей, а гражданская позиция вызывает уважение и поддержку миллионов россиян. Ранее URA.RU сообщало, что Юлия Чичерина активно выступает в поддержку спецоперации РФ, цель которой демилитаризация и денацификация территории Украины. Певица выпустила видеоклип к патриотичной песне о СВО. Также певица неоднократно выступала для раненых солдат в Луганске и в Екатеринбурге.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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