В Челябинске откроют движение на одной из центральных улиц

Движение было перекрыто на два месяца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске после двух месяцев работы на теплосетях откроют движение по улице Доватора, одной из центральных улиц город. О том, что «УСТЭК-Челябинск» завершает работы, URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«Работы вышли на финишную прямую. Уже к концу недели, на одной из оживленных автомагистралей города, восстановят асфальтовое покрытие и возобновят движение транспорта полном объеме», — говорится на сайте.

Работы велись рядом с ДК «Колющенко»: от улицы Шаумяна до улицы Колсанова. Теплоэнергетики уложили новые стальные конструкции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке сроком службы до 30 лет.

«Ремонты тепловых сетей зачастую невозможны без нарушения благоустройства, демонтажа асфальтового покрытия, бордюров и целостности газонов. Задача теплоснабжающей организации — не только заменить трубы, но и в последующем восстановить территорию, попадающую в зону реконструкции», — рассказал Игорь Рындин, генеральный директор АО «УСТЭК-Челябинск».

Замену тепловых сетей осуществляли поэтапно. Это позволило минимизировать неудобства, связанные с движением автотранспорта.