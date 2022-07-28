Синоптики ХМАО предупредили о дождях в августе

29 июля 2022 в 20:40 Размер текста - 17 +

В августе в ХМАО придет сезон дождей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ХМАО в первой половине августа средняя температура днем составит 21 — 27 градусов тепла. По прогнозам синоптиков во второй половине месяца произойдет похолодание, средняя дневная температура опустится до плюс 13 — 20 градусов. В то же время, во второй половине месяца синоптики обещают дожди. Примерный прогноз погоды опубликованы на онлайн-сервисах Gismeteo и «Яндекс. Погода». По усредненным данным сервисов, в августе в регионе ожидается преимущественно облачная погода, к концу месяца погода будет пасмурной, также придут частые дожди. Также во второй половине августа температура ночью будет опускаться до 1-7 градусов тепла. Несмотря на дальнейшее похолодание — на выходных в регионе ожидается тридцатиградусная жара. По прогнозу Гидрометцентра ХМАО днем температура составит +26,+31 градусов. «30 июля преимущественно без осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Температура днем +26,+31 градус. 31 июля в отдельных районах кратковременный дождь, гроза. Температура днем +20,+25 градусов», — сказано в сообщении Гидрометцентра.

В ХМАО в первой половине августа средняя температура днем составит 21 — 27 градусов тепла. По прогнозам синоптиков во второй половине месяца произойдет похолодание, средняя дневная температура опустится до плюс 13 — 20 градусов. В то же время, во второй половине месяца синоптики обещают дожди. Примерный прогноз погоды опубликованы на онлайн-сервисах Gismeteo и «Яндекс. Погода». По усредненным данным сервисов, в августе в регионе ожидается преимущественно облачная погода, к концу месяца погода будет пасмурной, также придут частые дожди. Также во второй половине августа температура ночью будет опускаться до 1-7 градусов тепла. Несмотря на дальнейшее похолодание — на выходных в регионе ожидается тридцатиградусная жара. По прогнозу Гидрометцентра ХМАО днем температура составит +26,+31 градусов. «30 июля преимущественно без осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Температура днем +26,+31 градус. 31 июля в отдельных районах кратковременный дождь, гроза. Температура днем +20,+25 градусов», — сказано в сообщении Гидрометцентра.