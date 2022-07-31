31 июля 2022
30 июля 2022
29 июля 2022

Пьяные свердловчане устроили громкий матч по футболу посреди ночи. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Футбольный матч между командами Курганской областной Думы и заключенными исправительной трудовой колонии №6. Иковка. Курганская обл, мяч, футбол, колония, итк, исправительно-трудовая колония, футбольный мяч, ик-6
Пьяные свердловчане сыграли в футбол посреди ночи Фото:

Жители Каменска-Уральского (Свердловская область) возмутились пьяными мужчинами, сыгравшими в футбол ночью. Об этом рассказали очевидцы.

«В два часа ночи пьяные отморозки не давали спать жителем», — рассказал очевидец telegram-каналу «KU66.RU|Каменск-Уральский». Мужчин заметили ночью 31 июля.

Инцидент произошел возле торгового центра «Каменск Сити Молл». Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Каменска-Уральского. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее агентство рассказывало, что неадекватный екатеринбуржец с расстегнутой рубашкой станцевал в ресторане KFC. Также URA.RU сообщало, что свердловские полицейские жестоко задержали подвыпившего больного мужчину.

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Жители Каменска-Уральского (Свердловская область) возмутились пьяными мужчинами, сыгравшими в футбол ночью. Об этом рассказали очевидцы. «В два часа ночи пьяные отморозки не давали спать жителем», — рассказал очевидец telegram-каналу «KU66.RU|Каменск-Уральский». Мужчин заметили ночью 31 июля. Инцидент произошел возле торгового центра «Каменск Сити Молл». Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Каменска-Уральского. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее агентство рассказывало, что неадекватный екатеринбуржец с расстегнутой рубашкой станцевал в ресторане KFC. Также URA.RU сообщало, что свердловские полицейские жестоко задержали подвыпившего больного мужчину.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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