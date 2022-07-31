Пьяные свердловчане сыграли в футбол посреди ночи
Жители Каменска-Уральского (Свердловская область) возмутились пьяными мужчинами, сыгравшими в футбол ночью. Об этом рассказали очевидцы.
«В два часа ночи пьяные отморозки не давали спать жителем», — рассказал очевидец telegram-каналу «KU66.RU|Каменск-Уральский». Мужчин заметили ночью 31 июля.
Инцидент произошел возле торгового центра «Каменск Сити Молл». Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Каменска-Уральского. На момент публикации новости ответ не был получен.
Ранее агентство рассказывало, что неадекватный екатеринбуржец с расстегнутой рубашкой станцевал в ресторане KFC. Также URA.RU сообщало, что свердловские полицейские жестоко задержали подвыпившего больного мужчину.
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