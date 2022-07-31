Пьяные свердловчане устроили громкий матч по футболу посреди ночи. Видео

31 июля 2022 в 23:45 Размер текста - 17 +

Пьяные свердловчане сыграли в футбол посреди ночи Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Жители Каменска-Уральского (Свердловская область) возмутились пьяными мужчинами, сыгравшими в футбол ночью. Об этом рассказали очевидцы. «В два часа ночи пьяные отморозки не давали спать жителем», — рассказал очевидец telegram-каналу «KU66.RU|Каменск-Уральский». Мужчин заметили ночью 31 июля. Инцидент произошел возле торгового центра «Каменск Сити Молл». Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Каменска-Уральского. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее агентство рассказывало, что неадекватный екатеринбуржец с расстегнутой рубашкой станцевал в ресторане KFC. Также URA.RU сообщало, что свердловские полицейские жестоко задержали подвыпившего больного мужчину.

Жители Каменска-Уральского (Свердловская область) возмутились пьяными мужчинами, сыгравшими в футбол ночью. Об этом рассказали очевидцы. «В два часа ночи пьяные отморозки не давали спать жителем», — рассказал очевидец telegram-каналу «KU66.RU|Каменск-Уральский». Мужчин заметили ночью 31 июля. Инцидент произошел возле торгового центра «Каменск Сити Молл». Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Каменска-Уральского. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее агентство рассказывало, что неадекватный екатеринбуржец с расстегнутой рубашкой станцевал в ресторане KFC. Также URA.RU сообщало, что свердловские полицейские жестоко задержали подвыпившего больного мужчину.