Неадекватный полуголый екатеринбуржец станцевал в ресторане KFC. Видео

21 июля 2022 в 22:53 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржец станцевал в ресторане KFC Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Неадекватный екатеринбуржец с расстегнутой рубашкой станцевал в ресторане быстрого питания KFC. Видео с танцем мужчины появилось в сообществе «Бандитский центр [ЕКБ]» в соцсети «ВКонтакте». Полуголый мужчина решил станцевать возле стойки ожидания заказов. На кадрах видно, что в момент танца рядом с екатеринбуржцем проходили двое детей. Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Екатеринбурга с просьбой прокомментировать произошедшее. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало о танце полуголой преподавательницы из Екатеринбурга на улице Вайнера и возле Ельцин Центра. После перформансов полицейские арестовали девушку на трое суток. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Неадекватный екатеринбуржец с расстегнутой рубашкой станцевал в ресторане быстрого питания KFC. Видео с танцем мужчины появилось в сообществе «Бандитский центр [ЕКБ]» в соцсети «ВКонтакте». Полуголый мужчина решил станцевать возле стойки ожидания заказов. На кадрах видно, что в момент танца рядом с екатеринбуржцем проходили двое детей. Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Екатеринбурга с просьбой прокомментировать произошедшее. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало о танце полуголой преподавательницы из Екатеринбурга на улице Вайнера и возле Ельцин Центра. После перформансов полицейские арестовали девушку на трое суток.