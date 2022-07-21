Неадекватный полуголый екатеринбуржец станцевал в ресторане KFC. Видео

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Магазины в ТРК Родник. Челябинск, kfc, фастфуд, фуд-корт, кфс
Екатеринбуржец станцевал в ресторане KFC Фото:

Неадекватный екатеринбуржец с расстегнутой рубашкой станцевал в ресторане быстрого питания KFC. Видео с танцем мужчины появилось в сообществе «Бандитский центр [ЕКБ]» в соцсети «ВКонтакте».

Полуголый мужчина решил станцевать возле стойки ожидания заказов. На кадрах видно, что в момент танца рядом с екатеринбуржцем проходили двое детей.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Екатеринбурга с просьбой прокомментировать произошедшее. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало о танце полуголой преподавательницы из Екатеринбурга на улице Вайнера и возле Ельцин Центра. После перформансов полицейские арестовали девушку на трое суток.

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Неадекватный екатеринбуржец с расстегнутой рубашкой станцевал в ресторане быстрого питания KFC. Видео с танцем мужчины появилось в сообществе «Бандитский центр [ЕКБ]» в соцсети «ВКонтакте». Полуголый мужчина решил станцевать возле стойки ожидания заказов. На кадрах видно, что в момент танца рядом с екатеринбуржцем проходили двое детей. Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Екатеринбурга с просьбой прокомментировать произошедшее. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало о танце полуголой преподавательницы из Екатеринбурга на улице Вайнера и возле Ельцин Центра. После перформансов полицейские арестовали девушку на трое суток.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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