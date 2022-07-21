Неадекватный екатеринбуржец с расстегнутой рубашкой станцевал в ресторане быстрого питания KFC. Видео с танцем мужчины появилось в сообществе «Бандитский центр [ЕКБ]» в соцсети «ВКонтакте».
Полуголый мужчина решил станцевать возле стойки ожидания заказов. На кадрах видно, что в момент танца рядом с екатеринбуржцем проходили двое детей.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Екатеринбурга с просьбой прокомментировать произошедшее. На момент публикации новости ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало о танце полуголой преподавательницы из Екатеринбурга на улице Вайнера и возле Ельцин Центра. После перформансов полицейские арестовали девушку на трое суток.
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