Здоровье Чубайса ухудшилось после коронавируса, считают журналисты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Причинами развития у попавшего в реанимацию бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса редкого синдрома Гийена-Барре могли стать осложнения после перенесенного им коронавируса. Об этом сообщают журналисты Пятого канала.

«По одной из версий, причиной недуга могли стать осложнения после коронавируса, Чубайс переболел им недавно», — сообщает Пятый канал.

Анатолий Чубайс попал в реанимацию в одну из европейских клиник 31 июля. Окончательный источник болезни врачи пока не сообщают. В комнате бывшего политика, в которой он находился последний раз, было проведено обследование специалистам в костюмах химзащиты. Подробности пока неизвестны, но есть версии, что причиной болезни могло также стать неудачное хирургическое вмешательство.

Предварительным диагнозом Чубайса стал синдром Гийена-Барре. Он вызывает паралич и может привести к летальному исходу.