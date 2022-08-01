«Пятый канал» раскрыл подробности состояния Чубайса. Видео

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Гайдаровский форум - 2019. День второй. Москва, чубайс анатолий, портрет
Здоровье Чубайса ухудшилось после коронавируса, считают журналисты Фото:

Причинами развития у попавшего в реанимацию бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса редкого синдрома Гийена-Барре могли стать осложнения после перенесенного им коронавируса. Об этом сообщают журналисты Пятого канала.

«По одной из версий, причиной недуга могли стать осложнения после коронавируса, Чубайс переболел им недавно», — сообщает Пятый канал.

Анатолий Чубайс попал в реанимацию в одну из европейских клиник 31 июля. Окончательный источник болезни врачи пока не сообщают. В комнате бывшего политика, в которой он находился последний раз, было проведено обследование специалистам в костюмах химзащиты. Подробности пока неизвестны, но есть версии, что причиной болезни могло также стать неудачное хирургическое вмешательство.

Предварительным диагнозом Чубайса стал синдром Гийена-Барре. Он вызывает паралич и может привести к летальному исходу.

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Причинами развития у попавшего в реанимацию бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса редкого синдрома Гийена-Барре могли стать осложнения после перенесенного им коронавируса. Об этом сообщают журналисты Пятого канала. «По одной из версий, причиной недуга могли стать осложнения после коронавируса, Чубайс переболел им недавно», — сообщает Пятый канал. Анатолий Чубайс попал в реанимацию в одну из европейских клиник 31 июля. Окончательный источник болезни врачи пока не сообщают. В комнате бывшего политика, в которой он находился последний раз, было проведено обследование специалистам в костюмах химзащиты. Подробности пока неизвестны, но есть версии, что причиной болезни могло также стать неудачное хирургическое вмешательство. Предварительным диагнозом Чубайса стал синдром Гийена-Барре. Он вызывает паралич и может привести к летальному исходу.
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