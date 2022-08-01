Сенатор от ХМАО восхитился арт-объектом в Ханты-Мансийске

Сенатор Совета Федерации от ХМАО Эдуард Исаков посетил открывшийся форум «Утро» в Ханты-Мансийске. Он оценил арт-объект, который назван символом мероприятия. Информация опубликована в telegram-канале Исакова.
«Приехал на форум „УТРО“ пообщаться с молодежью, зарядиться их энергией и идеями. Не удержался и потрогал арт-обьект, созданный югорскими студентами — огромную кедровую шишку размером 5.8 на 4.8 метра. На ощупь — класс!» — сообщил Исаков.
Сенатор также познакомился с югорской делегацией и делегацией из Макеевки. «Впереди 10 дней креатива, драйва, новых знакомств, идей и совместных лекций по прокачке своих навыков», — отметил Исаков.
Ранее URA.RU сообщало, что главная молодежная тусовка Урала — форум «Утро» официально открыт в Ханты-Мансийске. С приветствием к участникам обратились полпред президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор ХМАО Наталья Комарова и замруководителя «Росмолодежи» Дамир Фаттахов.
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Сенатор Совета Федерации от ХМАО Эдуард Исаков посетил открывшийся форум «Утро» в Ханты-Мансийске. Он оценил арт-объект, который назван символом мероприятия. Информация опубликована в telegram-канале Исакова. «Приехал на форум „УТРО“ пообщаться с молодежью, зарядиться их энергией и идеями. Не удержался и потрогал арт-обьект, созданный югорскими студентами — огромную кедровую шишку размером 5.8 на 4.8 метра. На ощупь — класс!» — сообщил Исаков. Сенатор также познакомился с югорской делегацией и делегацией из Макеевки. «Впереди 10 дней креатива, драйва, новых знакомств, идей и совместных лекций по прокачке своих навыков», — отметил Исаков. Ранее URA.RU сообщало, что главная молодежная тусовка Урала — форум «Утро» официально открыт в Ханты-Мансийске. С приветствием к участникам обратились полпред президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор ХМАО Наталья Комарова и замруководителя «Росмолодежи» Дамир Фаттахов.