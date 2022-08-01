В ХМАО жителей напугал лесной пожар

Жители Советского района (ХМАО) напуганы лесным пожаром, смог от которого окутал населенные пункты. Переживаниями они делятся под постом в группе «Подслушано Советский ХМАО» в соцсети «ВКонтакте».
«Лесные пожары в Советском районе за Самзой. Ужасающее зрелище», — подписал анонимный автор. «Кошмар», — прокомментировала Наталья Плеухова. «Поселок весь в дыму», — поделилась Элина Ахатова. «Прошлой ночью было очень страшно, дым, запах был. С утра вертолеты», — написала Ольга Дьякова.
Согласно данным МЧС по ХМАО на 2 августа, в регионе действует 31 лесной пожар на площади 8552,6 га. Локализовано шесть очагов.
Ранее URA.RU писало, что по количеству территории, охваченных лесными пожарами, ХМАО занимает четвертое место среди регионов России. Информация об этом опубликована на сайте федерального агентства лесного хозяйства.
Лесной пожар
«Подслушано Советский ХМАО», «ВКонтакте»
Лесной пожар
«Подслушано Советский ХМАО»
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Жители Советского района (ХМАО) напуганы лесным пожаром, смог от которого окутал населенные пункты. Переживаниями они делятся под постом в группе «Подслушано Советский ХМАО» в соцсети «ВКонтакте». «Лесные пожары в Советском районе за Самзой. Ужасающее зрелище», — подписал анонимный автор. «Кошмар», — прокомментировала Наталья Плеухова. «Поселок весь в дыму», — поделилась Элина Ахатова. «Прошлой ночью было очень страшно, дым, запах был. С утра вертолеты», — написала Ольга Дьякова. Согласно данным МЧС по ХМАО на 2 августа, в регионе действует 31 лесной пожар на площади 8552,6 га. Локализовано шесть очагов. Ранее URA.RU писало, что по количеству территории, охваченных лесными пожарами, ХМАО занимает четвертое место среди регионов России. Информация об этом опубликована на сайте федерального агентства лесного хозяйства.