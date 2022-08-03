В Челябинске Андрей Барышев является собственником 19 компаний Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-депутат Госдумы от области Андрей Барышев, чьи многочисленные компании сосредоточены в Челябинске, зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в Москве. Согласно данным СБИС, Барышев планирует заниматься в столице арендой и управлением недвижимостью.

«Предприниматель Андрей Викторович Барышев зарегистрирован как индивидуальный предприниматель (ИП) 2 августа 2022 года. Основной виде деятельности: „Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом“», — констатирует СБИС.

Согласно данным ЕГРЮЛ, экс-депутат также зарегистрировал девять дополнительных видов деятельности как индивидуальный предприниматель. Они включают в себя строительные и электромонтажные работы, отделку зданий, штукатурные, малярные и стекольные работы. Также Барышев в качестве ИП готов оказывать в столице юридические и бухгалтерские услуги.

В Челябинске Барышев является собственником 19 компаний. Самые известные из них, это ООО «Ремжилзаказчик-ЖЭУ», ООО «Парксити» и телекомпания «Метар-Сервис».

Депутатом Госдумы Барышев стал в 2016 году. При поддержке ЕР он победил на выборах в Челябинском одномандатном округе. В 2021 году его отношения с правящей партией испортились. Приняв решение баллотироваться по Металлургическому округу самовыдвиженцем, он не смог собрать необходимых подписей и прекратил кампанию. Депутатские полномочия Барышева истекли в октябре 2021 года.