«Сыробогатов» построит под Екатеринбургом распредцентр за 1 млрд

«Сыробогатов» вложит 1 млрд рублей в строительство распределительного центра на Урале Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Крупнейший производитель сыров в УрФО «Сыробогатов» вложит 1 млрд рублей в строительство распределительного центра в Березовском городском округе. Как сообщили в Министерстве агропромышленного комплекса и потребрынка Свердловской области, сначала будет построен склад.

«Сыробогатов планирует строительство современного распределительного центра на территории Свердловской области с объемом инвестиций около 1 млрд рублей. Расчеты являются предварительными и могут быть скорректированы», — сообщает ТАСС со ссылкой на министерство.

Компания выбрала для строительства территорию Северной промзоны под Березовском. «Для реализации крупномасштабного проекта требуется земельный участок площадью 5-7 га», — подытожили там.

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