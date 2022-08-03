«Сыробогатов» построит под Екатеринбургом распредцентр за 1 млрд

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Фестиваль «Планета сыра» в ТРЦ «Пассаж». Екатеринбург, сыр
«Сыробогатов» вложит 1 млрд рублей в строительство распределительного центра на Урале Фото:

Крупнейший производитель сыров в УрФО «Сыробогатов» вложит 1 млрд рублей в строительство распределительного центра в Березовском городском округе. Как сообщили в Министерстве агропромышленного комплекса и потребрынка Свердловской области, сначала будет построен склад.

«Сыробогатов планирует строительство современного распределительного центра на территории Свердловской области с объемом инвестиций около 1 млрд рублей. Расчеты являются предварительными и могут быть скорректированы», — сообщает ТАСС со ссылкой на министерство.

Компания выбрала для строительства территорию Северной промзоны под Березовском. «Для реализации крупномасштабного проекта требуется земельный участок площадью 5-7 га», — подытожили там.

Ранее URA.RU сообщало, что предприниматель Евгений Кононов (Владелец сети термальных комплексов «Баден-Баден» — прим.ред) построит гостиничный корпус рядом с озером Еткуль в Челябинской области. Апартаменты появятся на территории уже существующего курорта.

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Крупнейший производитель сыров в УрФО «Сыробогатов» вложит 1 млрд рублей в строительство распределительного центра в Березовском городском округе. Как сообщили в Министерстве агропромышленного комплекса и потребрынка Свердловской области, сначала будет построен склад. «Сыробогатов планирует строительство современного распределительного центра на территории Свердловской области с объемом инвестиций около 1 млрд рублей. Расчеты являются предварительными и могут быть скорректированы», — сообщает ТАСС со ссылкой на министерство. Компания выбрала для строительства территорию Северной промзоны под Березовском. «Для реализации крупномасштабного проекта требуется земельный участок площадью 5-7 га», — подытожили там. Ранее URA.RU сообщало, что предприниматель Евгений Кононов (Владелец сети термальных комплексов «Баден-Баден» — прим.ред) построит гостиничный корпус рядом с озером Еткуль в Челябинской области. Апартаменты появятся на территории уже существующего курорта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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