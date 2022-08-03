Мэрия Екатеринбурга потратит на банкет депутатов более млн рублей

На банкет гордумы Екатеринбурга потратят 1,3 млн рублей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Администрация Екатеринбурга организовала аукцион на проведение торжественного собрания к 235-летию гордумы. Согласно документу, опубликованному на сайте госзакупок, начальная цена аукциона составляет 1,3 млн рублей.

Окончание подачи заявок на организацию назначено на 19 августа. Празднование будет проходить 23 ноября в Центре культуры и искусств «Верх-Исетский», который в скором времени реконструируют. Мероприятие, программа которого состоит из 11 пунктов, посетят 300 человек. Среди них почетные граждане, депутаты разных созывов и гости из соседних городов.

В рамках культурной части программы заявлены видеоинсталляции, осмотр выставки, показ документального фильма в честь юбилея гордумы и концерт. Также для гостей подготовят праздничный фуршет и развлекательную программу.

В марте URA.RU сообщало, что гордума отложила размещение большой экспозиции про историю городской власти, приуроченной к юбилею. Экспозицию, которую хотели разместить в середине весны, смогли бы посетить все желающие горожане.