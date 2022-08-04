Полиция устроит массовую проверку маршруток в Челябинске

05 августа 2022 в 10:25 Размер текста - 17 +

Мероприятие «Автобус» пройдет 8 августа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 8 августа сотрудники Госавтоинспекции проведут проверку маршрутных автобусов. Как сообщает пресс-служба городского ГИБДД, проверки направлены на выявление и устранение нарушений при перевозке людей. «В ходе мероприятия инспекторы ГИБДД усилят контроль за соблюдением ПДД водителями пассажирского транспорта, проведут проверки на маршрутах. При проведении мероприятий особое внимание будет уделяться легальности деятельности пассажирских перевозок. Инспектора ГИБДД будут проверять наличие предрейсового медицинского осмотра, соблюдение норм режима труда и отдыха водителей, при помощи считывания данных с тахометров автобусов», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города. В Госавтоинспекции отметили, что сотрудники проверят соблюдение ПДД водителями, техническое состояние автобусов, наличие тахографов на автобусах, осуществляющих междугородние перевозки пассажиров и перевозки по заказу. В проверках примут участие сразу несколько заинтересованных органов. Ранее в ГИБДД города объявляли о проведении тотальных проверок водителей. Мероприятие направлено на выявление грубых нарушений правил дорожного движения.

В Челябинске 8 августа сотрудники Госавтоинспекции проведут проверку маршрутных автобусов. Как сообщает пресс-служба городского ГИБДД, проверки направлены на выявление и устранение нарушений при перевозке людей. «В ходе мероприятия инспекторы ГИБДД усилят контроль за соблюдением ПДД водителями пассажирского транспорта, проведут проверки на маршрутах. При проведении мероприятий особое внимание будет уделяться легальности деятельности пассажирских перевозок. Инспектора ГИБДД будут проверять наличие предрейсового медицинского осмотра, соблюдение норм режима труда и отдыха водителей, при помощи считывания данных с тахометров автобусов», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города. В Госавтоинспекции отметили, что сотрудники проверят соблюдение ПДД водителями, техническое состояние автобусов, наличие тахографов на автобусах, осуществляющих междугородние перевозки пассажиров и перевозки по заказу. В проверках примут участие сразу несколько заинтересованных органов. Ранее в ГИБДД города объявляли о проведении тотальных проверок водителей. Мероприятие направлено на выявление грубых нарушений правил дорожного движения.