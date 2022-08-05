«Госуслуги»: как оформить стандартный налоговый вычет на детей

Для оформления налогового вычета понадобиться только свидетельство о рождении Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России у родителей есть два способа оформить налоговый вычет на детей. Об этом сообщили в telegram-канале «Госуслуги для родителей».

«Родители, которые платят налог на доходы, могут использовать стандартный вычет. Для этого достаточно факта наличия детей. Первый способ: подать заявление работодателю. Этот способ поможет уменьшить налог только за текущий год. За счет экономии на налоге зарплата „на руки“ станет больше. Даже если подать заявление в августе, вычет предоставляется с начала года. Второй способ: заполнить декларацию 3-НДФЛ. В 2022 году можно подать декларации и уменьшить налог за 2021, 2020 и 2019 годы. После проверки переплата вернется на счет в банке», — сообщили в «Госуслугах».

Каждый родитель имеет право уменьшить ежемесячный доход на первого и второго ребенка — 1400 рублей, на третьего или последующих — 3000 рублей. Общая экономия при этом составит 13% от суммы вычета. Он предоставляется до тех пор, пока доход с начала года не превысит 350 000 рублей. Для оформления вычета понадобиться только свидетельство о рождении.