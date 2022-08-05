05 августа 2022

В Перми собирают деньги семье девочки, насмерть сбитой КАМАЗом

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ДТП с велосипедом. Челябинск, велосипед, происшествие, дтп, авария, дорога
Девочку сбила бетономешалка, когда она каталась на велосипеде Фото:

В Пермском крае объявили о сборе средств для помощи семье девочки, погибшей под колесами КАМАЗа. Такая информация опубликована в telegram-канале издания «Березниковский рабочий».

«Объявлен сбор в помощь семье девочки, погибшей в ДТП вчера [5 августа]. Перевести посильную сумму можно старшей сестре по телефону», — говорится в сообщении. Контактные данные указаны в мессенджере.

Согласно имеющимся данным, в 15:30 водитель КАМАЗа совершил наезд на девочку 2009 года рождения. Водитель выезжал со стройки и наехал на ребенка, катающегося на велосипеде. Девочка погибла.

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В Пермском крае объявили о сборе средств для помощи семье девочки, погибшей под колесами КАМАЗа. Такая информация опубликована в telegram-канале издания «Березниковский рабочий». «Объявлен сбор в помощь семье девочки, погибшей в ДТП вчера [5 августа]. Перевести посильную сумму можно старшей сестре по телефону», — говорится в сообщении. Контактные данные указаны в мессенджере. Согласно имеющимся данным, в 15:30 водитель КАМАЗа совершил наезд на девочку 2009 года рождения. Водитель выезжал со стройки и наехал на ребенка, катающегося на велосипеде. Девочка погибла.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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