В Перми собирают деньги семье девочки, насмерть сбитой КАМАЗом

Девочку сбила бетономешалка, когда она каталась на велосипеде
В Пермском крае объявили о сборе средств для помощи семье девочки, погибшей под колесами КАМАЗа. Такая информация опубликована в telegram-канале издания «Березниковский рабочий».
«Объявлен сбор в помощь семье девочки, погибшей в ДТП вчера [5 августа]. Перевести посильную сумму можно старшей сестре по телефону», — говорится в сообщении. Контактные данные указаны в мессенджере.
Согласно имеющимся данным, в 15:30 водитель КАМАЗа совершил наезд на девочку 2009 года рождения. Водитель выезжал со стройки и наехал на ребенка, катающегося на велосипеде. Девочка погибла.
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