Свердловская тверкерша оправдалась за курс по тюремным танцам. Видео

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Дом Владимира Пузырева. Екатеринбург, дверь, сизо, тюрьма, решетка, место заключения, клетка
Яне Кэт не понравилось, что из ее шутки про арестантский тверк сделали громкие новости Фото:

Преподаватель тверка из Екатеринбурга Яна Кэт осталась недовольна, что ее сторис про арестантские танцы растиражировали в СМИ. Об этом она заявила у себя в соцсетях.

«Моя безобидная вчерашняя шутка о моей же ситуации обернулась громким заголовком, что я учу тюремным танцам, что чуть ли не зэки ко мне сегодня приедут. Это даже больше, чем треш», — сказала Кэт у себя в Instagram (соцсеть признана экстремистской, деятельность запрещена в РФ, — прим. URA.RU).

Ранее URA.RU сообщило, что арестованная за тверк блогерша запустила курс по откровенным танцам, хореографию к которому придумала во время нахождения в изоляторе. Она предложила девушкам, которые придут на курс, надеть черно-белую форму и нанести «подтекший» макияж. Кроме этого, Кэт призвала своих подписчиков и участниц мастер-класса учить тюремный жаргон.

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Преподаватель тверка из Екатеринбурга Яна Кэт осталась недовольна, что ее сторис про арестантские танцы растиражировали в СМИ. Об этом она заявила у себя в соцсетях. «Моя безобидная вчерашняя шутка о моей же ситуации обернулась громким заголовком, что я учу тюремным танцам, что чуть ли не зэки ко мне сегодня приедут. Это даже больше, чем треш», — сказала Кэт у себя в Instagram (соцсеть признана экстремистской, деятельность запрещена в РФ, — прим. URA.RU). Ранее URA.RU сообщило, что арестованная за тверк блогерша запустила курс по откровенным танцам, хореографию к которому придумала во время нахождения в изоляторе. Она предложила девушкам, которые придут на курс, надеть черно-белую форму и нанести «подтекший» макияж. Кроме этого, Кэт призвала своих подписчиков и участниц мастер-класса учить тюремный жаргон.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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