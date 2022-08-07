Преподаватель тверка из Екатеринбурга Яна Кэт осталась недовольна, что ее сторис про арестантские танцы растиражировали в СМИ. Об этом она заявила у себя в соцсетях.
«Моя безобидная вчерашняя шутка о моей же ситуации обернулась громким заголовком, что я учу тюремным танцам, что чуть ли не зэки ко мне сегодня приедут. Это даже больше, чем треш», — сказала Кэт у себя в Instagram (соцсеть признана экстремистской, деятельность запрещена в РФ, — прим. URA.RU).
Ранее URA.RU сообщило, что арестованная за тверк блогерша запустила курс по откровенным танцам, хореографию к которому придумала во время нахождения в изоляторе. Она предложила девушкам, которые придут на курс, надеть черно-белую форму и нанести «подтекший» макияж. Кроме этого, Кэт призвала своих подписчиков и участниц мастер-класса учить тюремный жаргон.
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