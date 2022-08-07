Свердловская тверкерша оправдалась за курс по тюремным танцам. Видео

07 августа 2022 в 19:20 Размер текста - 17 +

Яне Кэт не понравилось, что из ее шутки про арестантский тверк сделали громкие новости Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Преподаватель тверка из Екатеринбурга Яна Кэт осталась недовольна, что ее сторис про арестантские танцы растиражировали в СМИ. Об этом она заявила у себя в соцсетях. «Моя безобидная вчерашняя шутка о моей же ситуации обернулась громким заголовком, что я учу тюремным танцам, что чуть ли не зэки ко мне сегодня приедут. Это даже больше, чем треш», — сказала Кэт у себя в Instagram (соцсеть признана экстремистской, деятельность запрещена в РФ, — прим. URA.RU). Ранее URA.RU сообщило, что арестованная за тверк блогерша запустила курс по откровенным танцам, хореографию к которому придумала во время нахождения в изоляторе. Она предложила девушкам, которые придут на курс, надеть черно-белую форму и нанести «подтекший» макияж. Кроме этого, Кэт призвала своих подписчиков и участниц мастер-класса учить тюремный жаргон.

Преподаватель тверка из Екатеринбурга Яна Кэт осталась недовольна, что ее сторис про арестантские танцы растиражировали в СМИ. Об этом она заявила у себя в соцсетях. «Моя безобидная вчерашняя шутка о моей же ситуации обернулась громким заголовком, что я учу тюремным танцам, что чуть ли не зэки ко мне сегодня приедут. Это даже больше, чем треш», — сказала Кэт у себя в Instagram (соцсеть признана экстремистской, деятельность запрещена в РФ, — прим. URA.RU). Ранее URA.RU сообщило, что арестованная за тверк блогерша запустила курс по откровенным танцам, хореографию к которому придумала во время нахождения в изоляторе. Она предложила девушкам, которые придут на курс, надеть черно-белую форму и нанести «подтекший» макияж. Кроме этого, Кэт призвала своих подписчиков и участниц мастер-класса учить тюремный жаргон.