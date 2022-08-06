06 августа 2022

Свердловская блогерша, задержанная за тверк, учит тюремным танцам. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Соликамск, троицкий монастырь, соликамская тюрьма
Екатеринбургская блогерша Яна Кэт запустила курс по тюремным танцам Фото:

Арестованная за тверк блогер Яна Кэт запустила курс по откровенным танцам, хореографию к которому придумала во время нахождения в изоляторе. Об этом блогер рассказала у себя в соцсети.

«Когда я придумывала хореографию в камере, мне было не весело, из-за слез у меня было подтекшее лицо от туши. Когда танцевала там, я чувствовала себя невероятно сильной», — рассказала Яна Кэт. Блогер предложила девушкам, которые придут на курс, надеть черно-белую форму и нанести «подтекший» макияж. Кроме этого, Кэт призвала своих подписчиков и участниц мастер-класса учить тюремный жаргон.

Ранее URA.RU сообщало, что Яна Кэт станцевала откровенный танец возле Ельцин Центра в Екатеринбурге. Полицейские задержали и арестовали девушку на трое суток за мелкое хулиганство. После выхода из изолятора девушка призналась в панических атаках.

Фото:

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Арестованная за тверк блогер Яна Кэт запустила курс по откровенным танцам, хореографию к которому придумала во время нахождения в изоляторе. Об этом блогер рассказала у себя в соцсети. «Когда я придумывала хореографию в камере, мне было не весело, из-за слез у меня было подтекшее лицо от туши. Когда танцевала там, я чувствовала себя невероятно сильной», — рассказала Яна Кэт. Блогер предложила девушкам, которые придут на курс, надеть черно-белую форму и нанести «подтекший» макияж. Кроме этого, Кэт призвала своих подписчиков и участниц мастер-класса учить тюремный жаргон. Ранее URA.RU сообщало, что Яна Кэт станцевала откровенный танец возле Ельцин Центра в Екатеринбурге. Полицейские задержали и арестовали девушку на трое суток за мелкое хулиганство. После выхода из изолятора девушка призналась в панических атаках.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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