Пермякам предлагают на автобусе посетить пять республик Кавказа

За пять дней пермяки побывают в пяти республиках Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермякам предлагают отправиться в большой автобусный тур «Пять республик Кавказа». Путешествие займет девять дней. Такое предложение выложили на странице пермского туристического агентства «Дом Солнца».

«Предлагаем совершить максимальное погружение в историю и культуру кавказского народа в ходе тура „Пять республик Кавказа“, где каждый день — знакомство с черкесами, кабардинцами, осетинами, ингушами и чеченцами. Посетить достопримечательные места, известные на весь мир», — указано в посте.

Вся поездка займет девять дней, из них пять — на Кавказе. Туристы побывают в Карачаево-Черкесии (Архыз), в Кабардино-Балкарии, где посетят Чегемские водопады, карстовое озеро, оборонительные сооружения, место слияние рек Черека и Ишкирти, термальный источник «Аушигер». Далее — Северная Осетия-Алания, где участники тура увидят бронзовый памятник Уастырджи, Северо-Осетинский государственный природный заповедник, термальный источник «Бирагзанг». В Ингушетии пермяки побывают на башенных комплексах, а в Чеченской Республике посетят города Грозный, Аргун и Шали.

Стоимость такого тура на автобусе начинается от 29 тысяч рулей с человека. В стоимость входит автобусный проезд Пермь—Кавказ—Пермь, проживание в гостинице, услуги экскурсовода, питание: 4 завтрака и один обед.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают новый тур в самый маленький город края. Речь идет о Чермозе.